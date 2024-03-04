В ЯНАО пробуют заморозить грунты дорог на многие годы

05 марта 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Заморозка участков дорог необходима для их реконструкции Фото: URA.RU © URA.RU На трассе Лабытнанги — Харп в ЯНАО ученые пробуют заморозить почву на многие годы. Это необходимо при строительстве или ремонте автодорог в условиях Арктики, сообщают в окружном правительстве. Поддерживать низкие температуры почв будут термостабилизаторы. «Новый метод проходит апробацию на участке дороги Лабытнанги — Харп. Здесь установили 54 термостабилизатора. Это позволит поддержать почву в мерзлом состоянии, что необходимо при строительстве или ремонте автодорог в районах Крайнего севера. Участок выбран неслучайно. В ходе инженерно-геологических изысканий было выявлено, что грунты здесь находятся в талом виде и имеют среднюю степень влажности», — говорится в сообщении, опубликованном на портале правительства округа. Геотехнический мониторинг проводится на Ямале с 2022 года. Ученые уже пробурили 184 скважины, оснащенных термометрическими датчиками. «На трассе Надым — Салехард оборудуют семь постов геотехнического мониторинга. В регионе работает первая в стране лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности», — сообщает источник. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) завершили установку современных светильников на трех участках дороги. Установлено 197 опор на трассе общей протяженностью семь километров.

На трассе Лабытнанги — Харп в ЯНАО ученые пробуют заморозить почву на многие годы. Это необходимо при строительстве или ремонте автодорог в условиях Арктики, сообщают в окружном правительстве. Поддерживать низкие температуры почв будут термостабилизаторы. «Новый метод проходит апробацию на участке дороги Лабытнанги — Харп. Здесь установили 54 термостабилизатора. Это позволит поддержать почву в мерзлом состоянии, что необходимо при строительстве или ремонте автодорог в районах Крайнего севера. Участок выбран неслучайно. В ходе инженерно-геологических изысканий было выявлено, что грунты здесь находятся в талом виде и имеют среднюю степень влажности», — говорится в сообщении, опубликованном на портале правительства округа. Геотехнический мониторинг проводится на Ямале с 2022 года. Ученые уже пробурили 184 скважины, оснащенных термометрическими датчиками. «На трассе Надым — Салехард оборудуют семь постов геотехнического мониторинга. В регионе работает первая в стране лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности», — сообщает источник. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) завершили установку современных светильников на трех участках дороги. Установлено 197 опор на трассе общей протяженностью семь километров.