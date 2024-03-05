В ХМАО возобновили движение по «трассе смерти», которую перекрывали из-за метели

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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
На дороге из Тюмени в Ханты-Мансийск возобновили движение Фото:

В ХМАО открыли движение на трассе Р-404, ведущей из Тюмени в Ханты-Мансийск, которую в народе называют «трассой смерти» из-за большого числа аварий. Из-за ограничения движения на дороге образовалась многокилометровая пробка.

«На автодороге Р-404 с 643 по 699 км движение открыто. Ограничение для движения всех видов транспорта вводили в связи с погодными условиями», — сообщили агентству URA. RU в Уральском управлении автомобильных дорог.

Ранее URA.RU писало, что из-за снежной бури на «трассе смерти» ограничили движение транспорта. На дороге Ханты-Мансийск-Тюмень появилась 50-километровая пробка.

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В ХМАО открыли движение на трассе Р-404, ведущей из Тюмени в Ханты-Мансийск, которую в народе называют «трассой смерти» из-за большого числа аварий. Из-за ограничения движения на дороге образовалась многокилометровая пробка. «На автодороге Р-404 с 643 по 699 км движение открыто. Ограничение для движения всех видов транспорта вводили в связи с погодными условиями», — сообщили агентству URA. RU в Уральском управлении автомобильных дорог. Ранее URA.RU писало, что из-за снежной бури на «трассе смерти» ограничили движение транспорта. На дороге Ханты-Мансийск-Тюмень появилась 50-километровая пробка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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