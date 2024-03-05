В ХМАО на «трассе смерти» из-за непогоды появилась 50-километровая пробка. Видео

05 марта 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Пробка растянулась от Нефтеюганска до Сентябрьского Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО на трассе «Ханты-Мансийск-Тюмень» появилась 50-километровая пробка. Информация об этом была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «МДПС Сургут». «Обстановка на трассе в сторону Тюмени стоим от Нефтеюганска уже. Видео снимаю в Сентябрьском», — указано в посте. От Нефтеюганска до Сентябрьского более 50 километров. Причиной затора стали погодные условия. Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» перекрыли движение из-за снега. Движение будет ограничено, пока дорожные службы не справятся с последствиями непогоды.

В ХМАО на трассе «Ханты-Мансийск-Тюмень» появилась 50-километровая пробка. Информация об этом была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «МДПС Сургут». «Обстановка на трассе в сторону Тюмени стоим от Нефтеюганска уже. Видео снимаю в Сентябрьском», — указано в посте. От Нефтеюганска до Сентябрьского более 50 километров. Причиной затора стали погодные условия. Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» перекрыли движение из-за снега. Движение будет ограничено, пока дорожные службы не справятся с последствиями непогоды.