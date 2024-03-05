В ХМАО на «трассе смерти» из-за непогоды появилась 50-километровая пробка. Видео

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Снегопад. Екатеринбург, снег, зима, автомобильная пробка, непогода, снегопад, автомобили
Пробка растянулась от Нефтеюганска до Сентябрьского Фото:

В ХМАО на трассе «Ханты-Мансийск-Тюмень» появилась 50-километровая пробка. Информация об этом была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «МДПС Сургут».

«Обстановка на трассе в сторону Тюмени стоим от Нефтеюганска уже. Видео снимаю в Сентябрьском», — указано в посте.

От Нефтеюганска до Сентябрьского более 50 километров. Причиной затора стали погодные условия.

Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» перекрыли движение из-за снега. Движение будет ограничено, пока дорожные службы не справятся с последствиями непогоды.

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В ХМАО на трассе «Ханты-Мансийск-Тюмень» появилась 50-километровая пробка. Информация об этом была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «МДПС Сургут». «Обстановка на трассе в сторону Тюмени стоим от Нефтеюганска уже. Видео снимаю в Сентябрьском», — указано в посте. От Нефтеюганска до Сентябрьского более 50 километров. Причиной затора стали погодные условия. Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» перекрыли движение из-за снега. Движение будет ограничено, пока дорожные службы не справятся с последствиями непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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