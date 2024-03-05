Пробка растянулась от Нефтеюганска до Сентябрьского
В ХМАО на трассе «Ханты-Мансийск-Тюмень» появилась 50-километровая пробка. Информация об этом была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «МДПС Сургут».
«Обстановка на трассе в сторону Тюмени стоим от Нефтеюганска уже. Видео снимаю в Сентябрьском», — указано в посте.
От Нефтеюганска до Сентябрьского более 50 километров. Причиной затора стали погодные условия.
Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» перекрыли движение из-за снега. Движение будет ограничено, пока дорожные службы не справятся с последствиями непогоды.
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