У бывшего пермского депутата-банкрота Плюснина нашли парк катеров и лодок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Виктора Плюснина зарегистрировано шесть единиц водного транспорта
На Виктора Плюснина зарегистрировано шесть единиц водного транспорта Фото:

Во время судебных тяжб по делу о банкротстве бывшего депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина, выяснилось, что в его собственности находится парк катеров и лодок. Речь идет о шести единицах водного транспорта.

«За Плюсниным Виктором Борисовичем зарегистрированы моторная лодка «Обь-М» 1981 года выпуска, катер «Витязь» 1997 года, моторная лодка Yamarin 2007 года, катер «Восток» 1991 года, а также две моторные лодки Solar 380, 2015 и 2016 годов выпуска. Помимо этого, на должника зарегистрировано два прицепа 2004 и 2007 годов выпуска и автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска», — сообщается в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

Бывший депутат регионального заксобрания Виктор Плюснин был признан банкротом на фоне уголовного дела. В 2022 году Плюснину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, экс-депутат фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке. При этом формально контракт исполняла компания сына Плюснина. Бывшего народного избранника признали банкротом в конце февраля 2024 года и ввели в отношении него процедуру реализации имущества. Кредиторами являются индивидуальные предприниматели и ПАО «Сбербанк». Должник находится под подпиской о невыезде.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время судебных тяжб по делу о банкротстве бывшего депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина, выяснилось, что в его собственности находится парк катеров и лодок. Речь идет о шести единицах водного транспорта. «За Плюсниным Виктором Борисовичем зарегистрированы моторная лодка «Обь-М» 1981 года выпуска, катер «Витязь» 1997 года, моторная лодка Yamarin 2007 года, катер «Восток» 1991 года, а также две моторные лодки Solar 380, 2015 и 2016 годов выпуска. Помимо этого, на должника зарегистрировано два прицепа 2004 и 2007 годов выпуска и автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска», — сообщается в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Бывший депутат регионального заксобрания Виктор Плюснин был признан банкротом на фоне уголовного дела. В 2022 году Плюснину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, экс-депутат фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке. При этом формально контракт исполняла компания сына Плюснина. Бывшего народного избранника признали банкротом в конце февраля 2024 года и ввели в отношении него процедуру реализации имущества. Кредиторами являются индивидуальные предприниматели и ПАО «Сбербанк». Должник находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...