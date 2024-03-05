В больнице, на которую курганцы жаловались Путину, убрали отделение дезинфекции

05 марта 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

В Шадринской ЦРБ ликвидировали отделение дезинфекции, так как осталось 162 койки Фото: Анна Майорова © URA.RU В Шадринской центральной районной больнице Курганской области расформировали отделение дезинфекции. Об этом URA.RU сообщили источник из сферы здравоохранения. В депздраве информацию подтвердили. «В Шадринской ЦРБ, где проводят операции и лечат больше сотни пациентов, расформировали отделение дезинфекции. Сотрудников передали в подчинение другим отделениям. Главная медсестра отделения — специалист по дезинфекции — вынуждена либо перейти на другую позицию, либо уволиться», — отметил источник. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что в соответствии с СанПиН дезинфекционное отделение необходимо при наличии 300 коек. «В Шадринской ЦРБ функционирует 162 койки. Потому с целью приведения штатного расписания в соответствие действующему законодательству произведены организационно-штатные мероприятия», — уточнили в ведомстве. Всем работникам, которые ранее работали в дезинфекционном отделении, предложены рабочие места в других структурных подразделениях с сохранением заработной платы и должностных обязанностей. Работники согласились с предложенными должностями и по их заявлению были переведены в другие структурные подразделения с сохранением заработной платой и функционалом. Права работников не нарушены, медицинская организация функционирует в полном объеме. Дезинфекция в медучреждении проводится в соответствии с СанПин. Для этого наличия отдельного структурного подразделения не обязательно, подчеркнули в депздраве. URA.RU писало, что общественница из Шадринска Любовь Отраднова направила обращение в администрацию президента РФ и Минздрав РФ с просьбой о комплексной проверке Шадринской ЦРБ. Она просит выделить больнице средства на капремонт и оборудование. В Шадринской ЦРБ не работают лифты, закрываются отделения, нет рентгена, палаты и другие помещения нуждаются в срочном ремонте. Не решен вопрос соблюдения требований пожарной безопасности. А после жалобы медиков, и. о. главврача Шадринской ЦРБ запретил коллективу разглашать коммерческие тайны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринской центральной районной больнице Курганской области расформировали отделение дезинфекции. Об этом URA.RU сообщили источник из сферы здравоохранения. В депздраве информацию подтвердили. «В Шадринской ЦРБ, где проводят операции и лечат больше сотни пациентов, расформировали отделение дезинфекции. Сотрудников передали в подчинение другим отделениям. Главная медсестра отделения — специалист по дезинфекции — вынуждена либо перейти на другую позицию, либо уволиться», — отметил источник. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что в соответствии с СанПиН дезинфекционное отделение необходимо при наличии 300 коек. «В Шадринской ЦРБ функционирует 162 койки. Потому с целью приведения штатного расписания в соответствие действующему законодательству произведены организационно-штатные мероприятия», — уточнили в ведомстве. Всем работникам, которые ранее работали в дезинфекционном отделении, предложены рабочие места в других структурных подразделениях с сохранением заработной платы и должностных обязанностей. Работники согласились с предложенными должностями и по их заявлению были переведены в другие структурные подразделения с сохранением заработной платой и функционалом. Права работников не нарушены, медицинская организация функционирует в полном объеме. Дезинфекция в медучреждении проводится в соответствии с СанПин. Для этого наличия отдельного структурного подразделения не обязательно, подчеркнули в депздраве. URA.RU писало, что общественница из Шадринска Любовь Отраднова направила обращение в администрацию президента РФ и Минздрав РФ с просьбой о комплексной проверке Шадринской ЦРБ. Она просит выделить больнице средства на капремонт и оборудование. В Шадринской ЦРБ не работают лифты, закрываются отделения, нет рентгена, палаты и другие помещения нуждаются в срочном ремонте. Не решен вопрос соблюдения требований пожарной безопасности. А после жалобы медиков, и. о. главврача Шадринской ЦРБ запретил коллективу разглашать коммерческие тайны.