После жалобы медиков главврач курганской больницы ввел запрет

В Шадринской ЦРБ ввели положении о коммерческой тайне

В Шадринской ЦРБ, где недовольны медики ввели положение о коммерческой тайне (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исполняющий обязанности главного врача ГБУ «Шадринская центральная районная больница» Сергей Никитин запретил коллективу разглашать коммерческие тайны. С каждого сотрудника больницы потребовали подписать соответствующее обязательство, рассказал URA.RU источник из медицинского сообщества.

«В Шадринской ЦРБ разработали положение о коммерческой тайне и защите конфиденциальной информации. И.о. главврача Сергей Никитин потребовал, чтобы все сотрудники его подписали. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что в коллективе назревает недовольство руководством», — рассказал источник.

URA.RU обратилось в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Агентство просило уточнить, какие вопросы работы Шадринской ЦРБ относятся к коммерческой тайне и информации, не подлежащей разглашению? Являются ли, к примеру, сведения о размере зарплаты медика тайной? Может ли сотрудник не подписывать обязательство и продолжать работать в ГБУ?

В депздраве ответили, что работодатель в соответствии с действующим законодательством вправе утверждать локальным нормативным актом учреждения «Положение о коммерческой тайне и защите конфиденциально информации». Пояснения на другие вопросы не даны.

Ранее бывший работник Шадринской ЦРБ рассказал, что Сергей Никитин вновь устроил свою супругу в больницу на должность экономиста и значительно повысил зарплаты немедицинскому персоналу. Позже медсестры ЦРБ направили обращение в депздрав с требованием о перерасчете зарплат. Сергей Никитин был главврачом Шадринской ЦРБ с 2012 по 2016 годы. Тогда после скандала и жалоб медиков он уволился. В конце 2023 года Никитин вернулся в больницу на руководящую должность.

Предыдущий руководитель Шадринской ЦРБ (и.о. главврача в 2022—2023 гг.) Дмитрий Клюш запрещал подчиненным давать комментарии и пояснения надзорным органам (прокуратура, Роспотребнадзор, Росздравнадзор), депутатам и СМИ по телефону. Клюш отмечал, что учреждение отвечает только на официальные запросы.