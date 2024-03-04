В Салехарде туристов ждет немало приятных сюрпризов на День оленевода

В Салехарде на День оленевода организаторы приготовились к наплыву туристов и приготовили для них немало приятных сюрпризов. В прошлом году праздник посетили около двух тысяч гостей из разных регионов страны, сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда».
«В прошлом году на Дне оленевода побывала 51 тысяча человек, порядка 2 тысяч — гости из других регионов. <…> В этом году на Дне оленевода помимо традиционных гонок на оленьих упряжках, конкурса национальной одежды, гастрофестиваля, гостей праздника ждет и много приятных сюрпризов», — сообщает источник.
Наибольший интерес туристов всегда вызывали туры на День оленевода. Так, в Салехарде всегда готовы предложить флагманский тур «На Край Земли», в рамках которого туристы знакомятся с севером и столицей Ямала.
До начала дня оленевода в Салехарде осталось 18 дней. Ранее URA.RU сообщало, что к празднованию Дня оленевода в Салехарде для гостей запускается туристический проект чум-гостиницы. Гости смогут соприкоснуться с национальными традициями коренных ямальцев, пожив в аутентичном жилище северян.
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