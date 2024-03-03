В ЯНАО туристам предлагают переночевать в чуме по цене отеля

В День Оленевода в Салехарде туристы смогут пожить аутентичном чуме-гостинице

Гостей приглашают пожить в аутентичном чуме-гостинице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К празднованию Дня оленевода в Салехарде для гостей запускается туристический проект чум-гостиницы. Гости смогут соприкоснуться с национальными традициями коренных ямальцев, пожив в аутентичном жилище северян. Об особенностях отдыха в чуме и культурной программе, URA.RU рассказали в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Гостиница вызвала интерес — это факт. Продажа билетов запущена. В этом году проект стартует в пилотном варианте, будет работать одна чум-гостиница. Если будет спрос, то количество мест организаторы увеличат. Возможно, акция ко Дню оленевода даст старт долгосрочному бизнес-проекту», — рассказали агентству в администрации Салехарда.

Изюминкой аутентичной гостиницы станет погружение в быт коренных народов. «Стоит отметить, что прежде всего это чум-гостиница, а значит, и условия, как в обычном чуме. Туалет на улице, теплый, в шаговой доступности. Из средств гигиены предусмотрены индивидуальные принадлежности: тапочки, полотенце, мыло, бумага, салфетки, постельное белье и бутилированная вода», — отметили в пресс-службе.

Стоимость проживания в чуме сопоставима с ценами в номере отеля. Агентству пояснили, что цена рассчитывалась из суммы затрат на включенные опции. В них вошли услуги по предоставлению чума, трехразовое питание, состоящее из блюд национальной кухни — ухи, шурпы, выпечки, чая с северными травами и другими угощениями. Помимо этого, для гостей чума-гостиницы, включена экскурсионная программа по достопримечательностям и культурным местам Салехарда. «Если брать услуги туроператоров на посещение чума, то затраты будут гораздо выше, в том числе почасовая оплата», — отметили в окружной администрации.

Празднование Дня оленевода стартовали на Ямале 24 февраля. Мероприятия будут проходить в разных городах и населенных пунктах округа до 21 апреля.