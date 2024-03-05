Звезда «Улицы разбитых фонарей» поругался с режиссером из-за сценария про «умирающую Россию». Видео

Актер Сергей Селин поругался с режиссером из-за сценария, где «умирала Россия»

05 марта 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Сергей Селин осудил сценарий от молодого режиссера, где были строки о том, что Россия умирает Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российский актер Сергей Селин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей» на съемках одного из проектов поругался с режиссером. Конфликт произошел из-за сценария, где были строки о том, что Россия умирает, особенно маленькие города. Актер не согласился с этим и пригрозил, что уйдет из проекта. Под конец он разорвал сценарий. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях. «Знаете ребята, моя работа не врать людям, а говорить им как можно больше правды. Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна и я хочу сказать тебе, молодой парень — не смей становиться на нашем пути, если у тебя есть такие мысли. Вот этот вариант сценария мне не очень нравится», — подчеркнул Сергей Селин, передает телеканал «Царьград». Далее актер в ответ на заявления режиссера об обратном воскликнул, что в России города не умирают. По итогу Селин разорвал не понравившийся ему сценарий. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. Актер Сергей Селин прославился ролью Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он проработал над сериалом до 2003 года.

Российский актер Сергей Селин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей» на съемках одного из проектов поругался с режиссером. Конфликт произошел из-за сценария, где были строки о том, что Россия умирает, особенно маленькие города. Актер не согласился с этим и пригрозил, что уйдет из проекта. Под конец он разорвал сценарий. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях. «Знаете ребята, моя работа не врать людям, а говорить им как можно больше правды. Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна и я хочу сказать тебе, молодой парень — не смей становиться на нашем пути, если у тебя есть такие мысли. Вот этот вариант сценария мне не очень нравится», — подчеркнул Сергей Селин, передает телеканал «Царьград». Далее актер в ответ на заявления режиссера об обратном воскликнул, что в России города не умирают. По итогу Селин разорвал не понравившийся ему сценарий. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. Актер Сергей Селин прославился ролью Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он проработал над сериалом до 2003 года.