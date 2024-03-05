Звезда «Улицы разбитых фонарей» поругался с режиссером из-за сценария про «умирающую Россию». Видео

Актер Сергей Селин поругался с режиссером из-за сценария, где «умирала Россия»
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Форум ОНФ. Подведение итогов по всем темам. Москва , селин сергей
Сергей Селин осудил сценарий от молодого режиссера, где были строки о том, что Россия умирает Фото:

Российский актер Сергей Селин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей» на съемках одного из проектов поругался с режиссером. Конфликт произошел из-за сценария, где были строки о том, что Россия умирает, особенно маленькие города. Актер не согласился с этим и пригрозил, что уйдет из проекта. Под конец он разорвал сценарий. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

«Знаете ребята, моя работа не врать людям, а говорить им как можно больше правды. Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна и я хочу сказать тебе, молодой парень — не смей становиться на нашем пути, если у тебя есть такие мысли. Вот этот вариант сценария мне не очень нравится», — подчеркнул Сергей Селин, передает телеканал «Царьград». Далее актер в ответ на заявления режиссера об обратном воскликнул, что в России города не умирают. По итогу Селин разорвал не понравившийся ему сценарий. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Актер Сергей Селин прославился ролью Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он проработал над сериалом до 2003 года.

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Российский актер Сергей Селин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей» на съемках одного из проектов поругался с режиссером. Конфликт произошел из-за сценария, где были строки о том, что Россия умирает, особенно маленькие города. Актер не согласился с этим и пригрозил, что уйдет из проекта. Под конец он разорвал сценарий. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях. «Знаете ребята, моя работа не врать людям, а говорить им как можно больше правды. Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна и я хочу сказать тебе, молодой парень — не смей становиться на нашем пути, если у тебя есть такие мысли. Вот этот вариант сценария мне не очень нравится», — подчеркнул Сергей Селин, передает телеканал «Царьград». Далее актер в ответ на заявления режиссера об обратном воскликнул, что в России города не умирают. По итогу Селин разорвал не понравившийся ему сценарий. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. Актер Сергей Селин прославился ролью Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он проработал над сериалом до 2003 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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