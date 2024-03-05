Профсоюз пожаловался директору «Сургутнефтегаза» из-за нефтяников, которых забыли в тайге

Сотрудники «Сургутнефтегаза» два дня ждали помощи в лесу, оставшись без связи

Нефтяники «Сургутнефтегаза» два дня охраняли застрявшую технику в лесу, ожидая помощи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Независимый профсоюз «Профсвобода» направил генеральному директору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову жалобу сотрудников компании, два дня ожидавших помощи в тайге: техника, на которой ехали нефтяники, провалилась в ручей. Одному из работников пришлось пешком добираться до ближайшей буровой. После спасения начальник отказался принять жалобу, поэтому нефтяники пошли в профсоюз.

«Сотрудники „Сургутнефтегаза“ два дня ждали помощи после того, как техника провалилась в лесной ручей, после возвращения они написали заявление начальнику, но его не приняли, поэтому нефтяники обратились в профсоюз. По Трудовому кодексу РФ работник обязан уведомить работодателя об угрозе жизни, здоровью и имуществу предприятия, а работодатель — обеспечить безопасные условия работы. Чтобы работники смогли выполнить свою обязанность — сообщить об угрозе, нам пришлось направить копию заявления работников генеральному директору ПАО „Сургутнефтегаз“ Владимиру Богданову с вопросом об изучении обстоятельств произошедшего для принятия мер по предотвращению подобного в дальнейшем», — сообщил корреспонденту URA.RU председатель профсоюза Александр Захаркин.

Инцидент произошел на Талаканском месторождении «Сургутнефтегаза» в Якутии. Диспетчер отправил экипаж цементировочного агрегата на куст нефтедобывающих скважин, но по дороге техника провалилась в ручей, который невозможно было объехать. Связи в лесу не было, и работники приняли решение ждать помощи. Еды, воды и топлива хватило на двое суток, после чего машинист агрегата отправился за подмогой. Мужчина преодолел несколько десятков километров по лесу до ближайшей буровой. Оказалось, что работников не искали и не проверяли, как они добрались до места назначения. Машину вытащили, но жалобу нефтяников оставили без внимания.

После обращения к генеральному директору в компании началось расследование инцидента. «В настоящее время ведется служебное расследование. Будут сделаны выводы по недопущению подобных случаев впредь», — рассказали агентству URA.RU в пресс-службе «Сургутнефтегаза».

Ранее URA.RU писало, что сотрудники подразделения «Сургутнефтегаза» пожаловались Богданову на топ-менеджера. Работники решились на такой шаг из-за неприемлемых условий работы и прессинга со стороны руководителя.