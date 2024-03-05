Птицефабрика в Пермском крае прокомментировала информацию о сожжении кошек

Сотрудника, подозреваемого в сжигании кошек на птицефабрике в Кунгуре, увольняют
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке. Свердловская область, дрова горят, огонь в печи, печка
На птицефабрике проверяют информацию про сжигание кошек в печи Фото:

На птицефабрике «Комсомольская» увольняют сотрудника, которого подозревают в сожжении кошек. Об этом URA.RU рассказали в приемной предприятия.

«Идет служебная проверка, комментариев не даем. Сотрудника этого знаем, он уже на увольнении», — ответили в приемной птицефабрики корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что информация о сожжении кошек на птицефабрике появилась 4 марта. Сообщалось, что руководство поручило сотрудникам избавиться от бездомных кошек, которые расплодились на территории предприятия, а один из сотрудников воспринял указание буквально и сжег кошек в печи птицефабрики. Местные жители передали свои заявления в полицию. К ситуации подключилась и прокуратура, которая инициировала проверку.

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На птицефабрике «Комсомольская» увольняют сотрудника, которого подозревают в сожжении кошек. Об этом URA.RU рассказали в приемной предприятия. «Идет служебная проверка, комментариев не даем. Сотрудника этого знаем, он уже на увольнении», — ответили в приемной птицефабрики корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что информация о сожжении кошек на птицефабрике появилась 4 марта. Сообщалось, что руководство поручило сотрудникам избавиться от бездомных кошек, которые расплодились на территории предприятия, а один из сотрудников воспринял указание буквально и сжег кошек в печи птицефабрики. Местные жители передали свои заявления в полицию. К ситуации подключилась и прокуратура, которая инициировала проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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