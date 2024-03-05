Птицефабрика в Пермском крае прокомментировала информацию о сожжении кошек

На птицефабрике «Комсомольская» увольняют сотрудника, которого подозревают в сожжении кошек. Об этом URA.RU рассказали в приемной предприятия.
«Идет служебная проверка, комментариев не даем. Сотрудника этого знаем, он уже на увольнении», — ответили в приемной птицефабрики корреспонденту URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что информация о сожжении кошек на птицефабрике появилась 4 марта. Сообщалось, что руководство поручило сотрудникам избавиться от бездомных кошек, которые расплодились на территории предприятия, а один из сотрудников воспринял указание буквально и сжег кошек в печи птицефабрики. Местные жители передали свои заявления в полицию. К ситуации подключилась и прокуратура, которая инициировала проверку.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.