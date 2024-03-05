Из психиатрической больницы Екатеринбурга сбежал мужчина

05 марта 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Поисками сбежавшего из больницы мужчины занимается полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из психиатрической больницы Екатеринбурга сбежал мужчина, которого направляли в учреждение на судебно-психиатрическую экспертизу. На поиски беглеца брошены силы полицейских, пояснили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Заявление о розыске поступило в отдел полиции № 6 Октябрьского района. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают его местонахождение. Проводятся проверочные мероприятия», — уточнили в полиции. Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении сбежавшего, просят сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции № 6 или 02 (102 по мобильному телефону). Ранее в Лесном (Свердловская область) из психиатрической больницы также сбежал мужчина, жестоко избивший местного жителя. На поиски беглеца были брошены группы полиции, которые прочесывали местность и опрашивали очевидцев.

Из психиатрической больницы Екатеринбурга сбежал мужчина, которого направляли в учреждение на судебно-психиатрическую экспертизу. На поиски беглеца брошены силы полицейских, пояснили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Заявление о розыске поступило в отдел полиции № 6 Октябрьского района. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают его местонахождение. Проводятся проверочные мероприятия», — уточнили в полиции. Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении сбежавшего, просят сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции № 6 или 02 (102 по мобильному телефону). Ранее в Лесном (Свердловская область) из психиатрической больницы также сбежал мужчина, жестоко избивший местного жителя. На поиски беглеца были брошены группы полиции, которые прочесывали местность и опрашивали очевидцев.