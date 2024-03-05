Из психиатрической больницы Екатеринбурга сбежал мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Поисками сбежавшего из больницы мужчины занимается полиция Фото:

Из психиатрической больницы Екатеринбурга сбежал мужчина, которого направляли в учреждение на судебно-психиатрическую экспертизу. На поиски беглеца брошены силы полицейских, пояснили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Заявление о розыске поступило в отдел полиции № 6 Октябрьского района. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают его местонахождение. Проводятся проверочные мероприятия», — уточнили в полиции. Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении сбежавшего, просят сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции № 6 или 02 (102 по мобильному телефону).

Ранее в Лесном (Свердловская область) из психиатрической больницы также сбежал мужчина, жестоко избивший местного жителя. На поиски беглеца были брошены группы полиции, которые прочесывали местность и опрашивали очевидцев.

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Из психиатрической больницы Екатеринбурга сбежал мужчина, которого направляли в учреждение на судебно-психиатрическую экспертизу. На поиски беглеца брошены силы полицейских, пояснили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Заявление о розыске поступило в отдел полиции № 6 Октябрьского района. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают его местонахождение. Проводятся проверочные мероприятия», — уточнили в полиции. Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении сбежавшего, просят сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции № 6 или 02 (102 по мобильному телефону). Ранее в Лесном (Свердловская область) из психиатрической больницы также сбежал мужчина, жестоко избивший местного жителя. На поиски беглеца были брошены группы полиции, которые прочесывали местность и опрашивали очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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