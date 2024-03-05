В Нижневартовске рестораторы рискуют остаться без клиентов на 8 Марта

Владельцы ресторанов и баров в Нижневартовске отмечают снижение числа гостей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) владельцы ресторанов и баров отмечают снижение числа посетителей. Предприниматели боятся остаться без клиентов в на 8 Марта. Ситуацию URA.RU обсудило с самими бизнесменами.

«На 8 Марта бронируют столики, но очень скромно. Так и со всеми праздниками, что новогодние, так и недавно 23 февраля не шибко люди гуляли. Ну и те, которые приходят, так скажем, сильно не разгоняются и не тратятся», — рассказала журналисту агентства управляющая одного из нижневартовских заведений.

О похожей ситуации говорят и другие местные рестораторы. «В прошлом году была совсем другая картина. Примерно на 30% упала посещаемость. Хоть в праздничные, хоть в обычные выходные дни. Снижение выручки есть, причем падение начали наблюдать с ноября месяца», — делится другой предприниматель.

Как обстоят сейчас дела с бронированием столиков на 8 Марта, URA.RU узнало и в других барах и ресторанах Нижневартовска. Агентство обзвонило 15 заведений из топа онлайн-справочника. В более чем половине из них сообщили, что свободных мест на выходные пока еще достаточно.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ресторанах Сургута напротив возник ажиотаж перед 8 Марта. Сургутяне начали бронировать столики еще с начала месяца.