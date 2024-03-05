Прокуратура оспорила приговор челябинскому экс-замминистра Бахаеву

Прокуратура оспорила приговор бывшему первому замминистра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву и экс-депутату Центрального райсовета Михаилу Смирнову, осужденным по обвинению в коррупции на 4 года колонии строгого режима и 6 лет условно соответственно. Это следует из картотеки судебных дел.
Апелляционное представление поступило в областной суд 22 февраля. Зарегистрировано оно было 28 февраля. Дата рассмотрения пока не назначена.
Бахаева задержали летом 2018 года. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске в 2017 году. Спустя полгода был задержан бывший депутата Центрального райсовета Челябинска Михаил Смирнов. По версии следствия, они действовали вместе. После к обвинениям в мошенничестве прибавились обвинения в коррупции. По версии следствия, Смирнов передал взятку Бахаеву.
Следствие по делу Бахаева и Смирнова шло чуть более полутора лет. В марте 2020 года им должны были озвучить приговор. Однако судья Александр Табаков заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение начали заново в другом составе. По итогам 15 января 2024 года Бахаева и Смирнова признали виновными в получении и даче взяток. Первому назначили наказание в виде четырех лет колонии строгого режима, второму — шесть лет условно.
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