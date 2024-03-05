После возгорания двух фур на челябинской трассе возбудили уголовное дело

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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
В отношении водителя возбуждено уголовное дело Фото:

В отношении предполагаемого виновника ДТП на М-5 «Урал» в Челябинской области, после которого загорелись две фуры и погиб один из водителей, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что в настоящее время проверка по факту ДТП продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Авария произошла рано утром 4 марта на 1667 километре автодороги Москва-Челябинск. После столкновения фуры загорелись. В результате один из водителей погиб. Пожар ликвидировали более пяти часов. Трудности с ликвидацией возникли из-за того, что один из грузовиков перевозил полимерные материалы. Пластик тлел и возгорался заново.

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В отношении предполагаемого виновника ДТП на М-5 «Урал» в Челябинской области, после которого загорелись две фуры и погиб один из водителей, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в настоящее время проверка по факту ДТП продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Авария произошла рано утром 4 марта на 1667 километре автодороги Москва-Челябинск. После столкновения фуры загорелись. В результате один из водителей погиб. Пожар ликвидировали более пяти часов. Трудности с ликвидацией возникли из-за того, что один из грузовиков перевозил полимерные материалы. Пластик тлел и возгорался заново.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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