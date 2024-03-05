После возгорания двух фур на челябинской трассе возбудили уголовное дело

05 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

В отношении водителя возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении предполагаемого виновника ДТП на М-5 «Урал» в Челябинской области, после которого загорелись две фуры и погиб один из водителей, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в настоящее время проверка по факту ДТП продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Авария произошла рано утром 4 марта на 1667 километре автодороги Москва-Челябинск. После столкновения фуры загорелись. В результате один из водителей погиб. Пожар ликвидировали более пяти часов. Трудности с ликвидацией возникли из-за того, что один из грузовиков перевозил полимерные материалы. Пластик тлел и возгорался заново.

В отношении предполагаемого виновника ДТП на М-5 «Урал» в Челябинской области, после которого загорелись две фуры и погиб один из водителей, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в настоящее время проверка по факту ДТП продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Авария произошла рано утром 4 марта на 1667 километре автодороги Москва-Челябинск. После столкновения фуры загорелись. В результате один из водителей погиб. Пожар ликвидировали более пяти часов. Трудности с ликвидацией возникли из-за того, что один из грузовиков перевозил полимерные материалы. Пластик тлел и возгорался заново.