После возгорания двух фур на челябинской трассе возбудили уголовное дело

В отношении предполагаемого виновника ДТП на М-5 «Урал» в Челябинской области, после которого загорелись две фуры и погиб один из водителей, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там отметили, что в настоящее время проверка по факту ДТП продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Авария произошла рано утром 4 марта на 1667 километре автодороги Москва-Челябинск. После столкновения фуры загорелись. В результате один из водителей погиб. Пожар ликвидировали более пяти часов. Трудности с ликвидацией возникли из-за того, что один из грузовиков перевозил полимерные материалы. Пластик тлел и возгорался заново.
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