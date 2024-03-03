03 марта 2024

На трассе М-5 в Челябинской области пятый час тушат фуры, столкнувшиеся в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС удалось локализовать возгорание, продолжающееся из-за груза полимеров Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области продолжают тушение фур, загоревшихся в результате ДТП утром 7 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Один из грузовых автомобилей перевозил полимерные материалы. В настоящий момент возгорание локализовано, но полностью ликвидировать пока не представляется возможным», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

Трудность при тушении объясняется тем, что пластик тлеет и возгорается заново. На месте продолжают работать ГИБДД, МЧС и представители подрядной организации.

В ГИБДД URA.RU сообщили, что, предварительно, столкновение фур произошло 7 марта в 6:15, когда водитель DAF выехал на встречную полосу. Он превысил скорость и не справился с управлением. Мужчина не пострадал. Водитель другой фуры, Scania, скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

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На трассе М-5 в Челябинской области продолжают тушение фур, загоревшихся в результате ДТП утром 7 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Один из грузовых автомобилей перевозил полимерные материалы. В настоящий момент возгорание локализовано, но полностью ликвидировать пока не представляется возможным», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Трудность при тушении объясняется тем, что пластик тлеет и возгорается заново. На месте продолжают работать ГИБДД, МЧС и представители подрядной организации. В ГИБДД URA.RU сообщили, что, предварительно, столкновение фур произошло 7 марта в 6:15, когда водитель DAF выехал на встречную полосу. Он превысил скорость и не справился с управлением. Мужчина не пострадал. Водитель другой фуры, Scania, скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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