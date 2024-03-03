На трассе М-5 в Челябинской области пятый час тушат фуры, столкнувшиеся в ДТП

04 марта 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

МЧС удалось локализовать возгорание, продолжающееся из-за груза полимеров Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе М-5 в Челябинской области продолжают тушение фур, загоревшихся в результате ДТП утром 7 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Один из грузовых автомобилей перевозил полимерные материалы. В настоящий момент возгорание локализовано, но полностью ликвидировать пока не представляется возможным», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Трудность при тушении объясняется тем, что пластик тлеет и возгорается заново. На месте продолжают работать ГИБДД, МЧС и представители подрядной организации. В ГИБДД URA.RU сообщили, что, предварительно, столкновение фур произошло 7 марта в 6:15, когда водитель DAF выехал на встречную полосу. Он превысил скорость и не справился с управлением. Мужчина не пострадал. Водитель другой фуры, Scania, скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

На трассе М-5 в Челябинской области продолжают тушение фур, загоревшихся в результате ДТП утром 7 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Один из грузовых автомобилей перевозил полимерные материалы. В настоящий момент возгорание локализовано, но полностью ликвидировать пока не представляется возможным», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Трудность при тушении объясняется тем, что пластик тлеет и возгорается заново. На месте продолжают работать ГИБДД, МЧС и представители подрядной организации. В ГИБДД URA.RU сообщили, что, предварительно, столкновение фур произошло 7 марта в 6:15, когда водитель DAF выехал на встречную полосу. Он превысил скорость и не справился с управлением. Мужчина не пострадал. Водитель другой фуры, Scania, скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.