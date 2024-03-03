03 марта 2024
02 марта 2024

На федеральной трассе в Челябинской области горят два большегруза. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противопаводковые учения. Магнитогорск, мчс, снег, паводок, пожарный рукав, весна, пожарные
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара Фото:

В Саткинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал» 4 марта произошло ДТП с участием двух грузовиков. Машины загорелись, один из водителей погиб, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«На 1667 км (Саткинский район — прим. URA.RU) автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП с участием двух грузовых транспортных средств, после чего машины загорелись. По предварительным данным, один водитель скончался на месте происшествия», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара. На месте организовано движение в объезд через Первуху и Юрюзань.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саткинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал» 4 марта произошло ДТП с участием двух грузовиков. Машины загорелись, один из водителей погиб, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 1667 км (Саткинский район — прим. URA.RU) автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП с участием двух грузовых транспортных средств, после чего машины загорелись. По предварительным данным, один водитель скончался на месте происшествия», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара. На месте организовано движение в объезд через Первуху и Юрюзань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...