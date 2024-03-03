В Саткинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал» 4 марта произошло ДТП с участием двух грузовиков. Машины загорелись, один из водителей погиб, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На 1667 км (Саткинский район — прим. URA.RU) автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП с участием двух грузовых транспортных средств, после чего машины загорелись. По предварительным данным, один водитель скончался на месте происшествия», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара. На месте организовано движение в объезд через Первуху и Юрюзань.
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