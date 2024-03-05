Курганские власти не могут найти подрядчика на контракт почти за 300 млн рублей

Для строительства дороги в спальном районе Кургана на проспекте Первомайском власти не смогли найти подрядчика. Начальная цена контракта более 291 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Объект закупки: выполнение работ по строительству автомобильной дороги по Первомайскому проспекту (от улицы Витебского до улицы Фарафонова) в городе Кургане. <…> Основание признания торгов несостоявшимися. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано в разделе информации о результате определения поставщика.
Также на сайте размещена информация о новой закупке властей с тем же объектом. По данным сайта, идет прием заявок кандидатов на получение данного контракта. Дата окончания приема заявок, указанная на сайте госзакупок, 15 мая.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане отремонтируют дороги на два миллиарда рублей. Среди них улица Витебского и Первомайский проспект.
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