Курганские власти не могут найти подрядчика на контракт почти за 300 млн рублей

05 марта 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Строительство дороги планируется от улицы Витебского до улицы Фарафонова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова Для строительства дороги в спальном районе Кургана на проспекте Первомайском власти не смогли найти подрядчика. Начальная цена контракта более 291 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по строительству автомобильной дороги по Первомайскому проспекту (от улицы Витебского до улицы Фарафонова) в городе Кургане. <…> Основание признания торгов несостоявшимися. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано в разделе информации о результате определения поставщика. Также на сайте размещена информация о новой закупке властей с тем же объектом. По данным сайта, идет прием заявок кандидатов на получение данного контракта. Дата окончания приема заявок, указанная на сайте госзакупок, 15 мая. Ранее URA.RU писало, что в Кургане отремонтируют дороги на два миллиарда рублей. Среди них улица Витебского и Первомайский проспект.

Для строительства дороги в спальном районе Кургана на проспекте Первомайском власти не смогли найти подрядчика. Начальная цена контракта более 291 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по строительству автомобильной дороги по Первомайскому проспекту (от улицы Витебского до улицы Фарафонова) в городе Кургане. <…> Основание признания торгов несостоявшимися. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано в разделе информации о результате определения поставщика. Также на сайте размещена информация о новой закупке властей с тем же объектом. По данным сайта, идет прием заявок кандидатов на получение данного контракта. Дата окончания приема заявок, указанная на сайте госзакупок, 15 мая. Ранее URA.RU писало, что в Кургане отремонтируют дороги на два миллиарда рублей. Среди них улица Витебского и Первомайский проспект.