Курганские власти не могут найти подрядчика на контракт почти за 300 млн рублей

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Город. Курган , улица коли мяготина, ремонт дороги
Строительство дороги планируется от улицы Витебского до улицы Фарафонова (архивное фото) Фото:

Для строительства дороги в спальном районе Кургана на проспекте Первомайском власти не смогли найти подрядчика. Начальная цена контракта более 291 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по строительству автомобильной дороги по Первомайскому проспекту (от улицы Витебского до улицы Фарафонова) в городе Кургане. <…> Основание признания торгов несостоявшимися. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано в разделе информации о результате определения поставщика.

Также на сайте размещена информация о новой закупке властей с тем же объектом. По данным сайта, идет прием заявок кандидатов на получение данного контракта. Дата окончания приема заявок, указанная на сайте госзакупок, 15 мая.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане отремонтируют дороги на два миллиарда рублей. Среди них улица Витебского и Первомайский проспект.

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Для строительства дороги в спальном районе Кургана на проспекте Первомайском власти не смогли найти подрядчика. Начальная цена контракта более 291 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по строительству автомобильной дороги по Первомайскому проспекту (от улицы Витебского до улицы Фарафонова) в городе Кургане. <…> Основание признания торгов несостоявшимися. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано в разделе информации о результате определения поставщика. Также на сайте размещена информация о новой закупке властей с тем же объектом. По данным сайта, идет прием заявок кандидатов на получение данного контракта. Дата окончания приема заявок, указанная на сайте госзакупок, 15 мая. Ранее URA.RU писало, что в Кургане отремонтируют дороги на два миллиарда рублей. Среди них улица Витебского и Первомайский проспект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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