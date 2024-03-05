Екатеринбуржец, сбежавший из психбольницы, имеет судимости. Фото

05 марта 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Полицейские ищут беглеца пятые сутки (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатеринбуржец Роман Порсин, который сбежал из психиатрической больницы Екатеринбурга, ранее был судим. Об этом URA.RU рассказал его дядя Максим Порсин. «Я не знал, что он в больнице лежал. Узнал о случившемся лишь когда к нам полицейские домой пришли. Где сейчас находится Роман, не знаю. Когда он освободился [из мест лишения свободы], я ему сначала помогал, но он потом наглеть начал, и мы перестали общаться», — сказал родственник. То, что Роман был судим, URA.RU также подтвердила и его мама. Однако раскрывать подробности уголовного дела, в рамках которого Порсин был отправлен на экспертизу, она не стала. Полицейские не уточнили, какие именно судимости есть у беглеца. По данным картотек свердловских судов, Порсин был осужден дважды. В 2011 году он получил два года и десять месяцев за угон нескольких машин и кражу. Все это он совершил вместе с приятелем. В приговоре указано, что они не смогли довести до конца задуманное — вероятно, по этой причине отделались небольшим сроком. В 2016 году Порсин был приговорен к 5,6 годам лишения свободы и штрафу в размере 40 тысяч рублей за разбойное нападение (избил и, угрожая ножом, забрал у человека серебряное кольцо, сотовый телефон и две сим-карты) и кражу бутылки виски. Затем ему удалось добиться смягчения приговора — срок сократили на полгода. Оказавшись на свободе, за ним был установлен административный надзор, от которого он уклонился. 27 декабря прошлого года, согласно судебной картотеке, была назначена экспертиза. Сегодня, 5 марта, стало известно, что Порсин сбежал из медучреждения. Полицейские ищут его уже пятые сутки. Если вы видели беглеца, то сообщите об этом силовикам по номеру +7 (343) 356-42-06 или 102. Роману Порсину 31 год Фото: соцсети Романа Порсина Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржец Роман Порсин, который сбежал из психиатрической больницы Екатеринбурга, ранее был судим. Об этом URA.RU рассказал его дядя Максим Порсин. «Я не знал, что он в больнице лежал. Узнал о случившемся лишь когда к нам полицейские домой пришли. Где сейчас находится Роман, не знаю. Когда он освободился [из мест лишения свободы], я ему сначала помогал, но он потом наглеть начал, и мы перестали общаться», — сказал родственник. То, что Роман был судим, URA.RU также подтвердила и его мама. Однако раскрывать подробности уголовного дела, в рамках которого Порсин был отправлен на экспертизу, она не стала. Полицейские не уточнили, какие именно судимости есть у беглеца. По данным картотек свердловских судов, Порсин был осужден дважды. В 2011 году он получил два года и десять месяцев за угон нескольких машин и кражу. Все это он совершил вместе с приятелем. В приговоре указано, что они не смогли довести до конца задуманное — вероятно, по этой причине отделались небольшим сроком. В 2016 году Порсин был приговорен к 5,6 годам лишения свободы и штрафу в размере 40 тысяч рублей за разбойное нападение (избил и, угрожая ножом, забрал у человека серебряное кольцо, сотовый телефон и две сим-карты) и кражу бутылки виски. Затем ему удалось добиться смягчения приговора — срок сократили на полгода. Оказавшись на свободе, за ним был установлен административный надзор, от которого он уклонился. 27 декабря прошлого года, согласно судебной картотеке, была назначена экспертиза. Сегодня, 5 марта, стало известно, что Порсин сбежал из медучреждения. Полицейские ищут его уже пятые сутки. Если вы видели беглеца, то сообщите об этом силовикам по номеру +7 (343) 356-42-06 или 102.