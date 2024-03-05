Екатеринбуржец Роман Порсин, который сбежал из психиатрической больницы Екатеринбурга, ранее был судим. Об этом URA.RU рассказал его дядя Максим Порсин.
«Я не знал, что он в больнице лежал. Узнал о случившемся лишь когда к нам полицейские домой пришли. Где сейчас находится Роман, не знаю. Когда он освободился [из мест лишения свободы], я ему сначала помогал, но он потом наглеть начал, и мы перестали общаться», — сказал родственник. То, что Роман был судим, URA.RU также подтвердила и его мама. Однако раскрывать подробности уголовного дела, в рамках которого Порсин был отправлен на экспертизу, она не стала.
Полицейские не уточнили, какие именно судимости есть у беглеца. По данным картотек свердловских судов, Порсин был осужден дважды. В 2011 году он получил два года и десять месяцев за угон нескольких машин и кражу. Все это он совершил вместе с приятелем. В приговоре указано, что они не смогли довести до конца задуманное — вероятно, по этой причине отделались небольшим сроком.
В 2016 году Порсин был приговорен к 5,6 годам лишения свободы и штрафу в размере 40 тысяч рублей за разбойное нападение (избил и, угрожая ножом, забрал у человека серебряное кольцо, сотовый телефон и две сим-карты) и кражу бутылки виски. Затем ему удалось добиться смягчения приговора — срок сократили на полгода.
Оказавшись на свободе, за ним был установлен административный надзор, от которого он уклонился. 27 декабря прошлого года, согласно судебной картотеке, была назначена экспертиза. Сегодня, 5 марта, стало известно, что Порсин сбежал из медучреждения. Полицейские ищут его уже пятые сутки. Если вы видели беглеца, то сообщите об этом силовикам по номеру +7 (343) 356-42-06 или 102.
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