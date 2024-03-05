Замгоссекретаря Нуланд уйдет в отставку в течение месяца

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Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайший месяц, передает CGTN Фото:

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

«Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели», -0 передает телеканал. Сообщение опубликовано в соцсети X.

В ноябре прошлого года текущий американский президент Джо Байден предлагал помощнику его заместителя Курту Кэмпбеллу занять должность Нуланд. Данную информацию подтверждали в Белом доме.

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN. «Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели», -0 передает телеканал. Сообщение опубликовано в соцсети X. В ноябре прошлого года текущий американский президент Джо Байден предлагал помощнику его заместителя Курту Кэмпбеллу занять должность Нуланд. Данную информацию подтверждали в Белом доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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