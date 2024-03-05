Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайший месяц, передает CGTN
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.
«Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели», -0 передает телеканал. Сообщение опубликовано в соцсети X.
В ноябре прошлого года текущий американский президент Джо Байден предлагал помощнику его заместителя Курту Кэмпбеллу занять должность Нуланд. Данную информацию подтверждали в Белом доме.
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