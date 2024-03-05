В мире США Замгоссекретаря Нуланд уйдет в отставку в течение месяца 05 марта 2024 в 19:20 Размер текста - 17 + Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайший месяц, передает CGTN Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN. «Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели», -0 передает телеканал. Сообщение опубликовано в соцсети X. В ноябре прошлого года текущий американский президент Джо Байден предлагал помощнику его заместителя Курту Кэмпбеллу занять должность Нуланд. Данную информацию подтверждали в Белом доме. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN. «Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели», -0 передает телеканал. Сообщение опубликовано в соцсети X. В ноябре прошлого года текущий американский президент Джо Байден предлагал помощнику его заместителя Курту Кэмпбеллу занять должность Нуланд. Данную информацию подтверждали в Белом доме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям