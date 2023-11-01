Белый дом: Байден назначил Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США

01 ноября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Байден назначил Курта Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден назначил Курта Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США, который сейчас временно занимает Виктория Нуланд. Об этом сообщили в Белом доме. «Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить Курта Кэмпбелла на должность заместителя государственного секретаря Госдепартамента», — говорится в сообщении на сайте Белого дома. Отмечается, что Курт Кэмпбелл в настоящее время является заместителем помощника президента и координатором по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности с 20 января 2021 года. Виктория Нуланд занимала должность исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря Соединенных Штатов с 29 июля по просьбе президента Байдена. При этом Уэнди Шерман, занимавшая этот пост, ушла на пенсию, передает RT.

Президент США Джо Байден назначил Курта Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США, который сейчас временно занимает Виктория Нуланд. Об этом сообщили в Белом доме. «Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить Курта Кэмпбелла на должность заместителя государственного секретаря Госдепартамента», — говорится в сообщении на сайте Белого дома. Отмечается, что Курт Кэмпбелл в настоящее время является заместителем помощника президента и координатором по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности с 20 января 2021 года. Виктория Нуланд занимала должность исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря Соединенных Штатов с 29 июля по просьбе президента Байдена. При этом Уэнди Шерман, занимавшая этот пост, ушла на пенсию, передает RT.