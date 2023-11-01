Белый дом: Байден назначил Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден назначил Курта Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США Фото:

Президент США Джо Байден назначил Курта Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США, который сейчас временно занимает Виктория Нуланд. Об этом сообщили в Белом доме.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить Курта Кэмпбелла на должность заместителя государственного секретаря Госдепартамента», — говорится в сообщении на сайте Белого дома. Отмечается, что Курт Кэмпбелл в настоящее время является заместителем помощника президента и координатором по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности с 20 января 2021 года.

Виктория Нуланд занимала должность исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря Соединенных Штатов с 29 июля по просьбе президента Байдена. При этом Уэнди Шерман, занимавшая этот пост, ушла на пенсию, передает RT.

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Президент США Джо Байден назначил Курта Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США, который сейчас временно занимает Виктория Нуланд. Об этом сообщили в Белом доме. «Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить Курта Кэмпбелла на должность заместителя государственного секретаря Госдепартамента», — говорится в сообщении на сайте Белого дома. Отмечается, что Курт Кэмпбелл в настоящее время является заместителем помощника президента и координатором по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности с 20 января 2021 года. Виктория Нуланд занимала должность исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря Соединенных Штатов с 29 июля по просьбе президента Байдена. При этом Уэнди Шерман, занимавшая этот пост, ушла на пенсию, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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