04 марта 2024

Самая красивая офисная сотрудница Тюмени получит 3 миллиона рублей

В Тюмени объявлен кастинг на конкурс красоты «Мисс офис — 2024»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Екатеринбург - 2018 , сцена, конкурс красоты, участницы конкурса
Победительница конкурса красоты получит 3 миллиона рублей и рекламный контракт с российскими брендами Фото:

В Тюмени объявлен кастинг на участие в Международном конкурсе красоты. Сообщение об отборе появилось на официальной странице тюменского ТЦ в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем вас на кастинг 15-го сезона Международного конкурса красоты „Мисс Офис“! Главный приз — 3 000 000 рублей. Победительница сезона также получит титул „Мисс Офис — 2024“ и рекламный контракт с тремя российскими брендами», — указано в сообщении.

Участницам предстоит представить свои внешние данные и рассказать о своей работе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени готовы подарить 2 миллиона рублей в эфире реалити-шоу.

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В Тюмени объявлен кастинг на участие в Международном конкурсе красоты. Сообщение об отборе появилось на официальной странице тюменского ТЦ в соцсети «ВКонтакте». «Приглашаем вас на кастинг 15-го сезона Международного конкурса красоты „Мисс Офис“! Главный приз — 3 000 000 рублей. Победительница сезона также получит титул „Мисс Офис — 2024“ и рекламный контракт с тремя российскими брендами», — указано в сообщении. Участницам предстоит представить свои внешние данные и рассказать о своей работе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени готовы подарить 2 миллиона рублей в эфире реалити-шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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