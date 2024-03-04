Самая красивая офисная сотрудница Тюмени получит 3 миллиона рублей

Победительница конкурса красоты получит 3 миллиона рублей и рекламный контракт с российскими брендами
В Тюмени объявлен кастинг на участие в Международном конкурсе красоты. Сообщение об отборе появилось на официальной странице тюменского ТЦ в соцсети «ВКонтакте».
«Приглашаем вас на кастинг 15-го сезона Международного конкурса красоты „Мисс Офис“! Главный приз — 3 000 000 рублей. Победительница сезона также получит титул „Мисс Офис — 2024“ и рекламный контракт с тремя российскими брендами», — указано в сообщении.
Участницам предстоит представить свои внешние данные и рассказать о своей работе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени готовы подарить 2 миллиона рублей в эфире реалити-шоу.
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