В Тюмени воспитают миллионера в эфире реалити-шоу

Победителю тюменского реалити-шоу «На стартап» подарят 2 миллиона рублей

28 февраля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Участники шоу представят свои идеи четырем тюменским бизнесменам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени в эфире регионального телеканала стартует реалити-шоу, победителю которого подарят два миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела по связям с общественностью канала «Тюменское время» Тимур Шквал. «Четыре крупных тюменских бизнесмена подарят два миллиона рублей победителю реалити-шоу „На стартап“. Они же будут членами жюри и сами оценят инвест-проекты участников», — рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. Участники шоу должны будут представить свои идеи, как преумножить капитал. Кастинг в проект пройдет в Тюмени 2 марта. Ранее URA.RU писало, что тюменская телеведущая запускает кулинарное шоу на телеканале НТВ и предлагает тюменцам придумать для него название.

В Тюмени в эфире регионального телеканала стартует реалити-шоу, победителю которого подарят два миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела по связям с общественностью канала «Тюменское время» Тимур Шквал. «Четыре крупных тюменских бизнесмена подарят два миллиона рублей победителю реалити-шоу „На стартап“. Они же будут членами жюри и сами оценят инвест-проекты участников», — рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. Участники шоу должны будут представить свои идеи, как преумножить капитал. Кастинг в проект пройдет в Тюмени 2 марта. Ранее URA.RU писало, что тюменская телеведущая запускает кулинарное шоу на телеканале НТВ и предлагает тюменцам придумать для него название.