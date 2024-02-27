27 февраля 2024

В Тюмени воспитают миллионера в эфире реалити-шоу

Победителю тюменского реалити-шоу «На стартап» подарят 2 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники шоу представят свои идеи четырем тюменским бизнесменам Фото:

В Тюмени в эфире регионального телеканала стартует реалити-шоу, победителю которого подарят два миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела по связям с общественностью канала «Тюменское время» Тимур Шквал.

«Четыре крупных тюменских бизнесмена подарят два миллиона рублей победителю реалити-шоу „На стартап“. Они же будут членами жюри и сами оценят инвест-проекты участников», — рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала.

Участники шоу должны будут представить свои идеи, как преумножить капитал. Кастинг в проект пройдет в Тюмени 2 марта. Ранее URA.RU писало, что тюменская телеведущая запускает кулинарное шоу на телеканале НТВ и предлагает тюменцам придумать для него название.

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В Тюмени в эфире регионального телеканала стартует реалити-шоу, победителю которого подарят два миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела по связям с общественностью канала «Тюменское время» Тимур Шквал. «Четыре крупных тюменских бизнесмена подарят два миллиона рублей победителю реалити-шоу „На стартап“. Они же будут членами жюри и сами оценят инвест-проекты участников», — рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. Участники шоу должны будут представить свои идеи, как преумножить капитал. Кастинг в проект пройдет в Тюмени 2 марта. Ранее URA.RU писало, что тюменская телеведущая запускает кулинарное шоу на телеканале НТВ и предлагает тюменцам придумать для него название.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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