Тюменский блогер продает футболки «как у Мизулиной»

Тюменский свадебный ведущий и блогер Марсель Мурзагильдин запустил в производство футболки, которые в точности повторяют элемент одежды, подаренный главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной во время ее визита в Тюмень. Сообщение о производстве мерча появилось у тюменца на странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Я запустил в продажу мерч, это футболка с портретом президента Владимира Путина и надписью: „Человек, который изменил все“. Знаете кому принадлежит эта фраза? Губернатору Тюменской области Александру Моору. Такую футболку подарила тюменская студентка Екатерине Мизулиной, когда она приезжала к нам», — говорит блогер в своем видеообращении.
Футболки выпущены, чтобы поддержать инициативу тюменских студентов, которые подарили общественнице футболку с высказыванием президента страны. Ранее URA.RU также писало, что тюменцы продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной.
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