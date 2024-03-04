Тюменский блогер продает футболки «как у Мизулиной»

В Тюмени продают футболки с высказыванием губернатора региона о Владимире Путине

05 марта 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Футболка с высказыванием губернатора Александра Моора была подарена Екатерине Мизулиной во время ее визита в Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменский свадебный ведущий и блогер Марсель Мурзагильдин запустил в производство футболки, которые в точности повторяют элемент одежды, подаренный главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной во время ее визита в Тюмень. Сообщение о производстве мерча появилось у тюменца на странице в социальной сети «ВКонтакте». «Я запустил в продажу мерч, это футболка с портретом президента Владимира Путина и надписью: „Человек, который изменил все“. Знаете кому принадлежит эта фраза? Губернатору Тюменской области Александру Моору. Такую футболку подарила тюменская студентка Екатерине Мизулиной, когда она приезжала к нам», — говорит блогер в своем видеообращении. Футболки выпущены, чтобы поддержать инициативу тюменских студентов, которые подарили общественнице футболку с высказыванием президента страны. Ранее URA.RU также писало, что тюменцы продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной.

Тюменский свадебный ведущий и блогер Марсель Мурзагильдин запустил в производство футболки, которые в точности повторяют элемент одежды, подаренный главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной во время ее визита в Тюмень. Сообщение о производстве мерча появилось у тюменца на странице в социальной сети «ВКонтакте». «Я запустил в продажу мерч, это футболка с портретом президента Владимира Путина и надписью: „Человек, который изменил все“. Знаете кому принадлежит эта фраза? Губернатору Тюменской области Александру Моору. Такую футболку подарила тюменская студентка Екатерине Мизулиной, когда она приезжала к нам», — говорит блогер в своем видеообращении. Футболки выпущены, чтобы поддержать инициативу тюменских студентов, которые подарили общественнице футболку с высказыванием президента страны. Ранее URA.RU также писало, что тюменцы продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной.