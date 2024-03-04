04 марта 2024

Тюменский блогер продает футболки «как у Мизулиной»

В Тюмени продают футболки с высказыванием губернатора региона о Владимире Путине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими студентами. Екатеринбург, мизулина екатерина
Футболка с высказыванием губернатора Александра Моора была подарена Екатерине Мизулиной во время ее визита в Тюмень Фото:

Тюменский свадебный ведущий и блогер Марсель Мурзагильдин запустил в производство футболки, которые в точности повторяют элемент одежды, подаренный главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной во время ее визита в Тюмень. Сообщение о производстве мерча появилось у тюменца на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Я запустил в продажу мерч, это футболка с портретом президента Владимира Путина и надписью: „Человек, который изменил все“. Знаете кому принадлежит эта фраза? Губернатору Тюменской области Александру Моору. Такую футболку подарила тюменская студентка Екатерине Мизулиной, когда она приезжала к нам», — говорит блогер в своем видеообращении.

Футболки выпущены, чтобы поддержать инициативу тюменских студентов, которые подарили общественнице футболку с высказыванием президента страны. Ранее URA.RU также писало, что тюменцы продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский свадебный ведущий и блогер Марсель Мурзагильдин запустил в производство футболки, которые в точности повторяют элемент одежды, подаренный главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной во время ее визита в Тюмень. Сообщение о производстве мерча появилось у тюменца на странице в социальной сети «ВКонтакте». «Я запустил в продажу мерч, это футболка с портретом президента Владимира Путина и надписью: „Человек, который изменил все“. Знаете кому принадлежит эта фраза? Губернатору Тюменской области Александру Моору. Такую футболку подарила тюменская студентка Екатерине Мизулиной, когда она приезжала к нам», — говорит блогер в своем видеообращении. Футболки выпущены, чтобы поддержать инициативу тюменских студентов, которые подарили общественнице футболку с высказыванием президента страны. Ранее URA.RU также писало, что тюменцы продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...