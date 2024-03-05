Биткоин достиг нового исторического максимума

Стоимость биткоина поднялась выше 68 тысяч долларов
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За месяц биткоин подорожал на 60% Фото:

Стоимость биткоина (BTC) обновила исторический максимум. Курс биткоина на бирже Binance превысил 68,8 тысячи долларов.

Курс биткоина превысил 68,8 тысячи долларов, что является абсолютным рекордом за все время существования валюты. Также отмечается, что за месяц биткоин подорожал на порядка 60%.

27 февраля биткоин впервые с 1 декабря 2021 года побил рекорд. Стоимость монеты превысила 57 тысяч долларов.

Курс биткоина превысил исторический максимум
Курс биткоина на бирже Binance
Фото:

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Стоимость биткоина (BTC) обновила исторический максимум. Курс биткоина на бирже Binance превысил 68,8 тысячи долларов. Курс биткоина превысил 68,8 тысячи долларов, что является абсолютным рекордом за все время существования валюты. Также отмечается, что за месяц биткоин подорожал на порядка 60%. 27 февраля биткоин впервые с 1 декабря 2021 года побил рекорд. Стоимость монеты превысила 57 тысяч долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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