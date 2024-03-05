Биткоин достиг нового исторического максимума

За месяц биткоин подорожал на 60%
Стоимость биткоина (BTC) обновила исторический максимум. Курс биткоина на бирже Binance превысил 68,8 тысячи долларов.
Курс биткоина превысил 68,8 тысячи долларов, что является абсолютным рекордом за все время существования валюты. Также отмечается, что за месяц биткоин подорожал на порядка 60%.
27 февраля биткоин впервые с 1 декабря 2021 года побил рекорд. Стоимость монеты превысила 57 тысяч долларов.
Курс биткоина на бирже Binance
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.