Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Перми

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил своему коллеге Валерию Сафонову доложить о ходе расследования дела о ДТП с гибелью девушки Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП в центре Перми, в результате которого скончалась девушка. Об этом говорится в telegram-канале Следкома.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Пермском крае, в результате которого скончалась девушка», — сказано в тelegram-канале СКР.

ДТП, в котором погибла 18-летняя студентка Пермского института железнодорожного транспорта, произошло у ЦУМа 3 марта. Автомобиль Nissan Teana, которым управлял 31-летний уроженец Республики Таджикистан, врезался в пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате случившегося двое горожан также получили различные травмы и были доставлены в медучреждение. Водителю иномарки предъявлено обвинение по статье ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП в центре Перми, в результате которого скончалась девушка. Об этом говорится в telegram-канале Следкома. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Пермском крае, в результате которого скончалась девушка», — сказано в тelegram-канале СКР. ДТП, в котором погибла 18-летняя студентка Пермского института железнодорожного транспорта, произошло у ЦУМа 3 марта. Автомобиль Nissan Teana, которым управлял 31-летний уроженец Республики Таджикистан, врезался в пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате случившегося двое горожан также получили различные травмы и были доставлены в медучреждение. Водителю иномарки предъявлено обвинение по статье ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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