Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Перми

05 марта 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил своему коллеге Валерию Сафонову доложить о ходе расследования дела о ДТП с гибелью девушки Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП в центре Перми, в результате которого скончалась девушка. Об этом говорится в telegram-канале Следкома. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Пермском крае, в результате которого скончалась девушка», — сказано в тelegram-канале СКР. ДТП, в котором погибла 18-летняя студентка Пермского института железнодорожного транспорта, произошло у ЦУМа 3 марта. Автомобиль Nissan Teana, которым управлял 31-летний уроженец Республики Таджикистан, врезался в пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате случившегося двое горожан также получили различные травмы и были доставлены в медучреждение. Водителю иномарки предъявлено обвинение по статье ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП в центре Перми, в результате которого скончалась девушка. Об этом говорится в telegram-канале Следкома. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Пермском крае, в результате которого скончалась девушка», — сказано в тelegram-канале СКР. ДТП, в котором погибла 18-летняя студентка Пермского института железнодорожного транспорта, произошло у ЦУМа 3 марта. Автомобиль Nissan Teana, которым управлял 31-летний уроженец Республики Таджикистан, врезался в пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате случившегося двое горожан также получили различные травмы и были доставлены в медучреждение. Водителю иномарки предъявлено обвинение по статье ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).