Московский адвокат стал кредитором челябинского экс-губернатора Дубровского

Кредитором Бориса Дубровского стал его адвокат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Адвокат из Москвы Кирилл Мухин официально стал кредитором челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дела арбитражного суда Челябинской области, где рассматривается процесс банкротства бывшего главы региона.

«Требование Мухина Кирилла Александровича — удовлетворить частично. Включить требование Мухина Кирилла Александровича в размере 619 904 рубля 46 копеек основного долга, 392 755 рублей пени в третью очередь реестра требований кредиторов должника», — говорится в решении суда.

Мухин ранее представлял интересы экс-главы региона, и тот недоплатил юристу около 1,5 млн рублей. Но суд отказался признать весь долг. Еще до включения в числе кредиторов, Мухин пытался остановить процесс банкротства Дубровского, но суд ему в этом отказал.

Источники URA.RU полагают, что адвокат продолжает действовать в интересах экс-губернатора и его семьи. Вхождение в число кредиторов ему, якобы, необходимо для контроля за процессом и влияния на ход судебного дела. Сам Мухин на запрос URA.RU не ответил. Дубровские со СМИ не общаются

Борис Дубровский был признан банкротом из-за долга перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания также признана финансово несостоятельной. Банкротом стал и сын экс-губернатора Александр Дубровский. Дубровский-старший после отставки с поста главы региона уехал из России