Адвокат не смог сорвать процесс банкротства челябинского экс-губернатора

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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, дубровский борис
Процесс банкротства Бориса Дубровского затормозить не удалось Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу московского адвоката Кирилла Мухина, оспаривающего признание недействительными сделок между челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским и обанкротившейся фирмой его семьи, ПО «Монтажник». В случае успеха Мухина процесс банкротства самого Дубровского был бы отменен или, как минимум, затормозился.

«Определение Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2022 оставить без изменения. Апелляционную жалобу Мухина Кирилла Александровича — без удовлетворения», — говорится суда (есть в распоряжении редакции URA.RU).

Как следует из материалов дела, речь идет о сделках, в рамках которых «Монтажник» перечислил на счета Дубровского 37,3 млн рублей. Конкурсный управляющий добилась признания их недействительными, и суд обязал экс-чиновника вернуть деньги компании. Этого не произошло, после чего управляющий подала иск о банкротстве самого Дубровского, который суд удовлетворил в июле 2023 года.

С этим не согласился Мухин, который добивается включения в реестр кредиторов Дубровского на основании задолженности последнего за юридические услуги (ранее Мухин представлял интересы экс-главы региона, и тот недоплатил юристу около 1,5 млн рублей). Одним из первых действий адвоката стала попытка сорвать собрание кредиторов экс-губернатора.

Представители семьи Дубровского со СМИ не общаются. Адвокат Мухин на запрос URA.RU не ответил.

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Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу московского адвоката Кирилла Мухина, оспаривающего признание недействительными сделок между челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским и обанкротившейся фирмой его семьи, ПО «Монтажник». В случае успеха Мухина процесс банкротства самого Дубровского был бы отменен или, как минимум, затормозился. «Определение Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2022 оставить без изменения. Апелляционную жалобу Мухина Кирилла Александровича — без удовлетворения», — говорится суда (есть в распоряжении редакции URA.RU). Как следует из материалов дела, речь идет о сделках, в рамках которых «Монтажник» перечислил на счета Дубровского 37,3 млн рублей. Конкурсный управляющий добилась признания их недействительными, и суд обязал экс-чиновника вернуть деньги компании. Этого не произошло, после чего управляющий подала иск о банкротстве самого Дубровского, который суд удовлетворил в июле 2023 года. С этим не согласился Мухин, который добивается включения в реестр кредиторов Дубровского на основании задолженности последнего за юридические услуги (ранее Мухин представлял интересы экс-главы региона, и тот недоплатил юристу около 1,5 млн рублей). Одним из первых действий адвоката стала попытка сорвать собрание кредиторов экс-губернатора. Представители семьи Дубровского со СМИ не общаются. Адвокат Мухин на запрос URA.RU не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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