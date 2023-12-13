Адвокат не смог сорвать процесс банкротства челябинского экс-губернатора

13 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Процесс банкротства Бориса Дубровского затормозить не удалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу московского адвоката Кирилла Мухина, оспаривающего признание недействительными сделок между челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским и обанкротившейся фирмой его семьи, ПО «Монтажник». В случае успеха Мухина процесс банкротства самого Дубровского был бы отменен или, как минимум, затормозился. «Определение Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2022 оставить без изменения. Апелляционную жалобу Мухина Кирилла Александровича — без удовлетворения», — говорится суда (есть в распоряжении редакции URA.RU). Как следует из материалов дела, речь идет о сделках, в рамках которых «Монтажник» перечислил на счета Дубровского 37,3 млн рублей. Конкурсный управляющий добилась признания их недействительными, и суд обязал экс-чиновника вернуть деньги компании. Этого не произошло, после чего управляющий подала иск о банкротстве самого Дубровского, который суд удовлетворил в июле 2023 года. С этим не согласился Мухин, который добивается включения в реестр кредиторов Дубровского на основании задолженности последнего за юридические услуги (ранее Мухин представлял интересы экс-главы региона, и тот недоплатил юристу около 1,5 млн рублей). Одним из первых действий адвоката стала попытка сорвать собрание кредиторов экс-губернатора. Представители семьи Дубровского со СМИ не общаются. Адвокат Мухин на запрос URA.RU не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу московского адвоката Кирилла Мухина, оспаривающего признание недействительными сделок между челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским и обанкротившейся фирмой его семьи, ПО «Монтажник». В случае успеха Мухина процесс банкротства самого Дубровского был бы отменен или, как минимум, затормозился. «Определение Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2022 оставить без изменения. Апелляционную жалобу Мухина Кирилла Александровича — без удовлетворения», — говорится суда (есть в распоряжении редакции URA.RU). Как следует из материалов дела, речь идет о сделках, в рамках которых «Монтажник» перечислил на счета Дубровского 37,3 млн рублей. Конкурсный управляющий добилась признания их недействительными, и суд обязал экс-чиновника вернуть деньги компании. Этого не произошло, после чего управляющий подала иск о банкротстве самого Дубровского, который суд удовлетворил в июле 2023 года. С этим не согласился Мухин, который добивается включения в реестр кредиторов Дубровского на основании задолженности последнего за юридические услуги (ранее Мухин представлял интересы экс-главы региона, и тот недоплатил юристу около 1,5 млн рублей). Одним из первых действий адвоката стала попытка сорвать собрание кредиторов экс-губернатора. Представители семьи Дубровского со СМИ не общаются. Адвокат Мухин на запрос URA.RU не ответил.