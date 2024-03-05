Писториус счел теоретическими слитые разговоры о поставках ВСУ Taurus

06 марта 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Борис Писториус заявил, что обсуждение поставок ракет на Украину было теоретическим Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию о решении поставить Украине ракеты Taurus, заявив, что обсуждение этого вопроса было чисто теоретическим. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Стокгольме, подчеркнув отсутствие конкретных планов или решений. «Ни с моей стороны, ни со стороны канцлера [Германии Олафа Шольца] нет политического решения об использовании на Украине ракет Taurus. Это был теоретический разговор между военным персоналом, генералами, и они это обсуждали без принятия решений и без конкретных планов», — цитирует Писториуса сайт правительства Германии. Министр обороны ФРГ отметил, что такие обсуждения являются обычной практикой среди военных экспертов и не являются указанием на какие-либо действия. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры Бундесвера обсуждали возможность отправки ракет Taurus на Украину, а также условия такой поставки. Этот инцидент вызвал широкое обсуждение в международном сообществе и стал предметом разговоров о возможной эскалации конфликта на Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию о решении поставить Украине ракеты Taurus, заявив, что обсуждение этого вопроса было чисто теоретическим. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Стокгольме, подчеркнув отсутствие конкретных планов или решений. «Ни с моей стороны, ни со стороны канцлера [Германии Олафа Шольца] нет политического решения об использовании на Украине ракет Taurus. Это был теоретический разговор между военным персоналом, генералами, и они это обсуждали без принятия решений и без конкретных планов», — цитирует Писториуса сайт правительства Германии. Министр обороны ФРГ отметил, что такие обсуждения являются обычной практикой среди военных экспертов и не являются указанием на какие-либо действия. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры Бундесвера обсуждали возможность отправки ракет Taurus на Украину, а также условия такой поставки. Этот инцидент вызвал широкое обсуждение в международном сообществе и стал предметом разговоров о возможной эскалации конфликта на Украине.