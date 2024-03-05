Под Киевом разгорелся масштабный пожар. Видео

06 марта 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Недалеко от Киева жители заметили сильный пожар (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сильный пожар заметили горожане под Киевом. Дым виден издалека. Об этом сообщили очевидцы с места событий. «Масштабный пожар под Киевом. Дарницкому району рекомендовано закрыть окна, ведь есть возможность ощущать запах дыма», — передает украинское издание «Обозреватель» в своем telegram-канале со ссылкой на информацию от очевидцев. К сообщению прикреплено видео. По данным очевидцев, пожар возник в жилом массиве «Осокорки» в Киеве. Они добавили, что пожарные не могут добраться до места ЧП из-за плохих дорог.

Сильный пожар заметили горожане под Киевом. Дым виден издалека. Об этом сообщили очевидцы с места событий. «Масштабный пожар под Киевом. Дарницкому району рекомендовано закрыть окна, ведь есть возможность ощущать запах дыма», — передает украинское издание «Обозреватель» в своем telegram-канале со ссылкой на информацию от очевидцев. К сообщению прикреплено видео. По данным очевидцев, пожар возник в жилом массиве «Осокорки» в Киеве. Они добавили, что пожарные не могут добраться до места ЧП из-за плохих дорог.