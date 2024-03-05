05 марта 2024

Под Киевом разгорелся масштабный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, пожар в лесу, пожар в поле
Недалеко от Киева жители заметили сильный пожар (архивное фото) Фото:

Сильный пожар заметили горожане под Киевом. Дым виден издалека. Об этом сообщили очевидцы с места событий.

«Масштабный пожар под Киевом. Дарницкому району рекомендовано закрыть окна, ведь есть возможность ощущать запах дыма», — передает украинское издание «Обозреватель» в своем telegram-канале со ссылкой на информацию от очевидцев. К сообщению прикреплено видео.

По данным очевидцев, пожар возник в жилом массиве «Осокорки» в Киеве. Они добавили, что пожарные не могут добраться до места ЧП из-за плохих дорог.

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Сильный пожар заметили горожане под Киевом. Дым виден издалека. Об этом сообщили очевидцы с места событий. «Масштабный пожар под Киевом. Дарницкому району рекомендовано закрыть окна, ведь есть возможность ощущать запах дыма», — передает украинское издание «Обозреватель» в своем telegram-канале со ссылкой на информацию от очевидцев. К сообщению прикреплено видео. По данным очевидцев, пожар возник в жилом массиве «Осокорки» в Киеве. Они добавили, что пожарные не могут добраться до места ЧП из-за плохих дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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