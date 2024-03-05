Недалеко от Киева жители заметили сильный пожар (архивное фото)
Сильный пожар заметили горожане под Киевом. Дым виден издалека. Об этом сообщили очевидцы с места событий.
«Масштабный пожар под Киевом. Дарницкому району рекомендовано закрыть окна, ведь есть возможность ощущать запах дыма», — передает украинское издание «Обозреватель» в своем telegram-канале со ссылкой на информацию от очевидцев. К сообщению прикреплено видео.
По данным очевидцев, пожар возник в жилом массиве «Осокорки» в Киеве. Они добавили, что пожарные не могут добраться до места ЧП из-за плохих дорог.
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