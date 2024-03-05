В курганском селе Садовое капитально отремонтируют больницу

На ремонт больницы в курганском селе направили миллионы рублей
В селе Садовое Кетовского округа (Курганская область) скоро начнется капремонт больницы. На эти цели направлено свыше 12 миллионов рублей. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок.
«Капремонт помещений в здании больницы в селе Садовое на улице Высоцкого, 1А. Срок завершения работ 30 ноября 2024 года», — указано в документации тендера.
Согласно техзаданию, в больнице заменят окна и двери, отремонтируют полы, стены и потолки. Также планируется обновить электрооборудование в медучреждении. Больница не видела масштабного капремонта с периода развала Советского Союза.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.