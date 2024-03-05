05 марта 2024

В курганском селе Садовое капитально отремонтируют больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Тур Шувалова по школам, ремонт помещений
На ремонт больницы в курганском селе направили миллионы рублей Фото:

В селе Садовое Кетовского округа (Курганская область) скоро начнется капремонт больницы. На эти цели направлено свыше 12 миллионов рублей. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок.

«Капремонт помещений в здании больницы в селе Садовое на улице Высоцкого, 1А. Срок завершения работ 30 ноября 2024 года», — указано в документации тендера.

Согласно техзаданию, в больнице заменят окна и двери, отремонтируют полы, стены и потолки. Также планируется обновить электрооборудование в медучреждении. Больница не видела масштабного капремонта с периода развала Советского Союза.

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В селе Садовое Кетовского округа (Курганская область) скоро начнется капремонт больницы. На эти цели направлено свыше 12 миллионов рублей. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок. «Капремонт помещений в здании больницы в селе Садовое на улице Высоцкого, 1А. Срок завершения работ 30 ноября 2024 года», — указано в документации тендера. Согласно техзаданию, в больнице заменят окна и двери, отремонтируют полы, стены и потолки. Также планируется обновить электрооборудование в медучреждении. Больница не видела масштабного капремонта с периода развала Советского Союза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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