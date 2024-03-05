В России хотят создать государственный маркетплейс

06 марта 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

В Совете Федерации обсудили создание государственного маркетплейса Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Совете Федерации 5 марта была проведена дискуссия о возможности создания государственного маркетплейса для продажи товаров российских производителей. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов. «Вы не думали, что, чтобы поддержать наших российских товаропроизводителей, может быть, создать свой маркетплейс для именно российских товаропроизводителей с сертификатами?» — обратился Абрамов к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной. Его слова передает газета «Ведомости». Также он сказал, что сейчас в России много приличных сервисов, таких как «Госуслуги» или «Почта России», которые имеют государственное участие. Он отметил, что на государственной площадке потребитель будет уверен, что товары имеют сертификат и прошли все проверки. Также в РФ предлагали сделать аналог игры FIFA, пишет «Национальная служба новостей». Для создания отечественного футбольного симулятора нужно минимум 500 млн рублей и официальная поддержка большого спорта.

В Совете Федерации 5 марта была проведена дискуссия о возможности создания государственного маркетплейса для продажи товаров российских производителей. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов. «Вы не думали, что, чтобы поддержать наших российских товаропроизводителей, может быть, создать свой маркетплейс для именно российских товаропроизводителей с сертификатами?» — обратился Абрамов к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной. Его слова передает газета «Ведомости». Также он сказал, что сейчас в России много приличных сервисов, таких как «Госуслуги» или «Почта России», которые имеют государственное участие. Он отметил, что на государственной площадке потребитель будет уверен, что товары имеют сертификат и прошли все проверки. Также в РФ предлагали сделать аналог игры FIFA, пишет «Национальная служба новостей». Для создания отечественного футбольного симулятора нужно минимум 500 млн рублей и официальная поддержка большого спорта.