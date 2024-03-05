Экс-генсек НАТО осудил личностные качества Шольца и Макрона

06 марта 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

Экс-генсек НАТО осудил Шольца и Макрона из-за нерешительной и недостаточной поддержки Киева Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Канцлер ФРГ Олаф Шольц слишком медлителен и нерешителен в вопросе поддержки Украины, а слова президента Франции Эмманюэль Макрон по поводу помощи Киева являются «болтовней». Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Правительство Германии должно быть гораздо более решительным. Канцлер [Олаф] Шольц слишком медлителен и нерешителен, он не похож на лидера», — рассказал Расмуссен в интервью Neue Zürcher Zeitung. Он отметил, что из-за недостаточной агрессивности Шольца вклад Берлина не оценивают по достоинству. Однако ФРГ занимает второе место по объемам помощи Киеву. Помимо того, экс-генсек НАТО раскритиковал Макрона из-за низкого уровня поддержки Украины. При этом Расмуссен отметил, что слова французского президента, не исключившего отправку западных войск на Украину, являются «болтовней». Расмуссен надеется, что в будущем власти Франции будут действовать решительнее. Президент Франции поставил точку в этом вопросе отправки военных НАТО на Украину. Он заявил, что этого не будет. Однако он отметил, что продолжаются разговоры по расширению военной помощи Киеву. При этом глава Запорожской области Евгений Балицкий назвал Макрона идиотом. По его словам, французский лидер живет в информационном вакууме и не знает всей опасности от эскалации конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц слишком медлителен и нерешителен в вопросе поддержки Украины, а слова президента Франции Эмманюэль Макрон по поводу помощи Киева являются «болтовней». Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Правительство Германии должно быть гораздо более решительным. Канцлер [Олаф] Шольц слишком медлителен и нерешителен, он не похож на лидера», — рассказал Расмуссен в интервью Neue Zürcher Zeitung. Он отметил, что из-за недостаточной агрессивности Шольца вклад Берлина не оценивают по достоинству. Однако ФРГ занимает второе место по объемам помощи Киеву. Помимо того, экс-генсек НАТО раскритиковал Макрона из-за низкого уровня поддержки Украины. При этом Расмуссен отметил, что слова французского президента, не исключившего отправку западных войск на Украину, являются «болтовней». Расмуссен надеется, что в будущем власти Франции будут действовать решительнее. Президент Франции поставил точку в этом вопросе отправки военных НАТО на Украину. Он заявил, что этого не будет. Однако он отметил, что продолжаются разговоры по расширению военной помощи Киеву. При этом глава Запорожской области Евгений Балицкий назвал Макрона идиотом. По его словам, французский лидер живет в информационном вакууме и не знает всей опасности от эскалации конфликта.