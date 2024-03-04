Макрон отказался отправлять военных на Украину: главные новости спецоперации 4 марта

Макрон заявил, что отправки военных НАТО на Украину не будет

04 марта 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ подтвердили информацию об уничтоженном танке Abrams Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция отказалась от идеи послать военных НАТО на Украину. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев потратил почти 800 миллионов долларов конфискованных активов России. Главные новости спецоперации к вечеру 4 марта — в материале URA.RU. Отправка военных на Украину Президент Франции Эммануэль Макрон поставил точку в этом вопросе. Он заявил, что отправки военных не будет. Однако он отметил, что продолжаются разговоры по расширению военной помощи Киеву. Глава Запорожской области Евгений Балицкий назвал Макрона идиотом. По его словам, французский лидер живет в информационном вакууме и не знает всей опасности от эскалации конфликта. Успехи ВС РФ В Минобороны РФ подтвердили информацию о втором уничтоженном танке Abrams на Украине. Это произошло на авдеевском направлении. В ведомстве отметили, что ВС РФ продолжают занимать более выгодные позиции на этом участке фронта. Флаг России был установлен в центре Новомихайловки. Об этом заявили российские военкоры. Бои в городе продолжаются. Минобороны пока ситуацию не комментировало. Почему Россия не использует танк «Армат» в зоне СВО Причина кроется в дороговизне машины, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он отметил, что армии вместо этого армии предпочтительнее приобретать танки Т-90. Украина раскрыла, сколько она потратила российских денег За 2023 год Киев потратила порядка 788,4 миллиона долларов конфискованных активов России. Эти деньги ранее были во владении банков и предприятий РФ, которые находились на Украине. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Новые детали скандала со слитыми переговорами офицеров Германии Бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг заявил, что Россия могла получить гораздо больше информации, чем разговор офицеров. Последние обсуждали план по тому, как ударить по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер отметил, что, вероятно, за канцлером Германии Олафом Шольцом идет слежка. Это касается и его окружения. Из-за слитого разговора офицеров Украина лишилась шанса на получение ракет Taurus. Об этом в разговоре с URA.RU заявил доктор политических наук Грегор Шпицен. По его словам, скандал в какой-то степени выгоден и самому Шольцу, который использует для защиты файлов на ПК пароль «1234». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Франция отказалась от идеи послать военных НАТО на Украину. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев потратил почти 800 миллионов долларов конфискованных активов России. Главные новости спецоперации к вечеру 4 марта — в материале URA.RU. Президент Франции Эммануэль Макрон поставил точку в этом вопросе. Он заявил, что отправки военных не будет. Однако он отметил, что продолжаются разговоры по расширению военной помощи Киеву. Глава Запорожской области Евгений Балицкий назвал Макрона идиотом. По его словам, французский лидер живет в информационном вакууме и не знает всей опасности от эскалации конфликта. В Минобороны РФ подтвердили информацию о втором уничтоженном танке Abrams на Украине. Это произошло на авдеевском направлении. В ведомстве отметили, что ВС РФ продолжают занимать более выгодные позиции на этом участке фронта. Флаг России был установлен в центре Новомихайловки. Об этом заявили российские военкоры. Бои в городе продолжаются. Минобороны пока ситуацию не комментировало. Причина кроется в дороговизне машины, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он отметил, что армии вместо этого армии предпочтительнее приобретать танки Т-90. За 2023 год Киев потратила порядка 788,4 миллиона долларов конфискованных активов России. Эти деньги ранее были во владении банков и предприятий РФ, которые находились на Украине. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг заявил, что Россия могла получить гораздо больше информации, чем разговор офицеров. Последние обсуждали план по тому, как ударить по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер отметил, что, вероятно, за канцлером Германии Олафом Шольцом идет слежка. Это касается и его окружения. Из-за слитого разговора офицеров Украина лишилась шанса на получение ракет Taurus. Об этом в разговоре с URA.RU заявил доктор политических наук Грегор Шпицен. По его словам, скандал в какой-то степени выгоден и самому Шольцу, который использует для защиты файлов на ПК пароль «1234».