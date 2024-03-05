05 марта 2024

Власти Кургана предложили отступные застройщику Бабочкину за участок земли

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Курганской области и города Кургана, арбитражный суд курган
Мэрия Кургана и фирма«Газинвест» судятся из-за участка под застройку Фото:

Власти Кургана предложили миллионы рублей застройщику Александру Бабочкину за земельный участок на улице Пушкина, который мэрия забирает у бизнесмена для городских нужд. Об этом говорится в судебных материалах.

«Администрация Кургана изымает земельный участок на улице Пушкина, 17 у ООО „Газинвест“. Предлагается компенсация за изымаемый участок в сумме два млн 995 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 26 марта», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.

Ранее власти Кургана забрали земельный участок, принадлежащий бизнесмену Бабочкину, для строительства автомобильной дороги по улице Зорге. На этом участке в свое время бывший губернатор региона Олег Богомолов хотел построить новое здание правительства. Предприниматель же в разные годы планировал построить высотку и ТЦ. Бабочкин судится с мэрией из-за изъятой земли.

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Власти Кургана предложили миллионы рублей застройщику Александру Бабочкину за земельный участок на улице Пушкина, который мэрия забирает у бизнесмена для городских нужд. Об этом говорится в судебных материалах. «Администрация Кургана изымает земельный участок на улице Пушкина, 17 у ООО „Газинвест“. Предлагается компенсация за изымаемый участок в сумме два млн 995 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 26 марта», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Ранее власти Кургана забрали земельный участок, принадлежащий бизнесмену Бабочкину, для строительства автомобильной дороги по улице Зорге. На этом участке в свое время бывший губернатор региона Олег Богомолов хотел построить новое здание правительства. Предприниматель же в разные годы планировал построить высотку и ТЦ. Бабочкин судится с мэрией из-за изъятой земли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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