Власти Кургана предложили отступные застройщику Бабочкину за участок земли

Власти Кургана предложили миллионы рублей застройщику Александру Бабочкину за земельный участок на улице Пушкина, который мэрия забирает у бизнесмена для городских нужд. Об этом говорится в судебных материалах.
«Администрация Кургана изымает земельный участок на улице Пушкина, 17 у ООО „Газинвест“. Предлагается компенсация за изымаемый участок в сумме два млн 995 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 26 марта», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.
Ранее власти Кургана забрали земельный участок, принадлежащий бизнесмену Бабочкину, для строительства автомобильной дороги по улице Зорге. На этом участке в свое время бывший губернатор региона Олег Богомолов хотел построить новое здание правительства. Предприниматель же в разные годы планировал построить высотку и ТЦ. Бабочкин судится с мэрией из-за изъятой земли.
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