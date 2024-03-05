Власти Кургана предложили отступные застройщику Бабочкину за участок земли

Мэрия Кургана и фирма«Газинвест» судятся из-за участка под застройку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Кургана предложили миллионы рублей застройщику Александру Бабочкину за земельный участок на улице Пушкина, который мэрия забирает у бизнесмена для городских нужд. Об этом говорится в судебных материалах.

«Администрация Кургана изымает земельный участок на улице Пушкина, 17 у ООО „Газинвест“. Предлагается компенсация за изымаемый участок в сумме два млн 995 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 26 марта», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.

Ранее власти Кургана забрали земельный участок, принадлежащий бизнесмену Бабочкину, для строительства автомобильной дороги по улице Зорге. На этом участке в свое время бывший губернатор региона Олег Богомолов хотел построить новое здание правительства. Предприниматель же в разные годы планировал построить высотку и ТЦ. Бабочкин судится с мэрией из-за изъятой земли.