У бизнесмена забрали землю, где экс-губернатор Богомолов хотел построить здание правительства

Власти Кургана забрали у бизнесмена землю под высотку, чтобы построить дорогу

Мэрия Кургана изъяла у застройщика землю, чтобы построить дорогу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Кургана забрали земельный участок, принадлежащий бизнесмену Александру Бабочкину, для строительства автомобильной дороги по улице Зорге. На этом участке в свое время бывший губернатор региона Олег Богомолов хотел построить новое здание правительства. Предприниматель же в разные годы планировал построить высотку и ТЦ. Сейчас бизнесмен судится с мэрией из-за изъятой земли.

«ООО „Специализированный застройщик ‚Газинвест‘“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании незаконным постановления от 13.05.2023 № 3585 „Об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества по улице Пушкина, 17 в Кургане для муниципальных нужд“, вынесенного администрацией Кургана», — говорится в материале суда. Также под изъятие попало здание распределительной подстанции по улице Пушкина 19.Площадь участка более 84 квадратов.

По данным, опубликованных на сайте мэрии, земельный участок является частной собственностью ООО «Газинвест». Площадь территории более шести тысяч квадратных метров. Разрешенный вид использование: высотная жилая застройка, магазины и торговые центры.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до застройщика корреспонденту не удалось. На телефонный звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен отказался отдавать землю мэрии Кургана. Участок рядом с ЦПКиО власти города пытаются изъять через суд. До этого глава региона Вадим Шумков заявлял о необходимости расширения дороги по улице Карельцева. По словам губернатора, сейчас она слишком узкая и имеет небезопасные тротуары. Для строительства дороги необходимо будет снести частный сектор.