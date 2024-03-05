В пермском театре кукол объяснили, зачем покупают премиальный внедорожник

Руководство Пермского театра кукол объяснило, зачем покупает внедорожник EXEED LX FWD голубого цвета за 3,6 млн рублей. Данный автомобиль необходим учреждению культуры, чтобы перевозить декорации для спектаклей в детском хосписе.
«Мы реализуем проект помощи детскому хоспису на базе паллиативного отделения детской клинической больницы № 13. Выиграли краевой грант, будем к ним приезжать в течение года. Там находятся дети в тяжелом состоянии, они не могут приходить в театр. Выездной театр — это для них практически единственная возможность увидеть своими глазами наших кукол», — рассказала «Эху Перми» директор театра Татьяна Лузина. Она добавила, что кроссовер с большим багажником позволяет не привлекать грузовик для перевозки небольших декораций для спектаклей.
По словам Лузиной, цена автомобиля в 3,6 млн рублей, заявленная на госзакупках, складывается из всех коммерческих предложений, в том числе от московских дилеров. Пермские продавцы предлагают такую же машину за три млн рублей. «Мы тщательно рассматривали модель Lada Largus, но ее гарантия всего три года, и передний привод. EXEED является полноприводной машиной с гарантией пять лет. Это рабочий для нас автомобиль», — пояснила изданию директор.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский театр кукол через электронные торги закупит внедорожник премиального сегмента. Победителю конкурса необходимо поставить учреждению культуры данный автомобиль до 30 апреля.
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