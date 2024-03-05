Губернатор ХМАО объявила об открытии молодежного центра по инициативе Путина

Молодежный центр «Добрино» откроется в ХМАО 13 марта

06 марта 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Молодежный центр «Добрино» откроется в ХМАО 13 марта Фото: Георгий Бергал © URA.RU Федеральный центр компетенций по молодежной политике «Добрино» начнет работу в ХМАО с 13 марта. С инициативой создания таких круглогодичных центров выступил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в своем telegram-канале. «С 13 марта мы запускаем проект „Добрино“. Он построен на образовательном подходе. Будем сопровождать проект до получения результата», — прокомментировала Комарова.



Инициатором открытия таких центров по всей России стал президент страны Владимир Путин. Центр компетенций откроется на базе отдыха «Добрино» в Ханты-Мансийском районе. Пространство дает возможность молодым югорчанам повышать свои навыки, объединяться в сообщества и создавать совместные проекты.

Федеральный центр компетенций по молодежной политике «Добрино» начнет работу в ХМАО с 13 марта. С инициативой создания таких круглогодичных центров выступил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в своем telegram-канале. «С 13 марта мы запускаем проект „Добрино“. Он построен на образовательном подходе. Будем сопровождать проект до получения результата», — прокомментировала Комарова. Инициатором открытия таких центров по всей России стал президент страны Владимир Путин. Центр компетенций откроется на базе отдыха «Добрино» в Ханты-Мансийском районе. Пространство дает возможность молодым югорчанам повышать свои навыки, объединяться в сообщества и создавать совместные проекты.