05 марта 2024

Губернатор ХМАО объявила об открытии молодежного центра по инициативе Путина

Молодежный центр «Добрино» откроется в ХМАО 13 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, комарова наталья
Молодежный центр «Добрино» откроется в ХМАО 13 марта Фото:

Федеральный центр компетенций по молодежной политике «Добрино» начнет работу в ХМАО с 13 марта. С инициативой создания таких круглогодичных центров выступил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в своем telegram-канале.

«С 13 марта мы запускаем проект „Добрино“. Он построен на образовательном подходе. Будем сопровождать проект до получения результата», — прокомментировала Комарова.

Инициатором открытия таких центров по всей России стал президент страны Владимир Путин. Центр компетенций откроется на базе отдыха «Добрино» в Ханты-Мансийском районе. Пространство дает возможность молодым югорчанам повышать свои навыки, объединяться в сообщества и создавать совместные проекты.

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Федеральный центр компетенций по молодежной политике «Добрино» начнет работу в ХМАО с 13 марта. С инициативой создания таких круглогодичных центров выступил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в своем telegram-канале. «С 13 марта мы запускаем проект „Добрино“. Он построен на образовательном подходе. Будем сопровождать проект до получения результата», — прокомментировала Комарова. Инициатором открытия таких центров по всей России стал президент страны Владимир Путин. Центр компетенций откроется на базе отдыха «Добрино» в Ханты-Мансийском районе. Пространство дает возможность молодым югорчанам повышать свои навыки, объединяться в сообщества и создавать совместные проекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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