Ростовская фирма за сотни миллионов расчистит водохранилище в Кургане

06 марта 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Фирма из Ростова очистит русло реки Тобола за сотни миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Реновация» из Ростова-на-Дону займется расчисткой водохранилища в Кургане за 239 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Первый этап работ по очистке русла реки Тобол планируют завершить до конца 2024 года. «Объект закупки: расчистка Курганского водохранилища в городе Кургане этап 1. Победитель аукциона: ООО „Реновация“, г. Ростов-на-Дону. Сумма контракта: 238 724 081 рублей», — указано в документации. Протяженность расчистки — 1,717 км (22,54 га) от створа Курганского гидроузла вверх по течению до пляжа «Бабьи пески». В рамках контракта необходимо будет ликвидировать в пределах береговой защитной полосы накопленные загрязнения. Также предстоит очистка водоема от иловых отложений и очистка водохранилища от излишней высшей водной растительности. Проектом предусматривает изъятие донных отложений V класса опасности. При этом подрядчику необходимо будет заняться возвратом осветленной воды обратно в реку Тобол через втекающую в нее старицу. Первый этап расчистки планируют завершить до конца 2024 года. Второй этап запланирован с 1 июня 2025 года по 31 декабря 2025 года. Третий этап — с 1 апреля 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно. Ранее URA.RU писало, что в Кургане затянулась расчистка русла Тобола в районе Омского моста. Губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что подрядчик не успел в срок выполнить работы по первому этапу из-за того, что заказчик и подрядчик «наблудили» с проектной и с исполнительской документацией. Расчисткой русла занималась местная компания СМК «Артель». На это было выделено около 100 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Реновация» из Ростова-на-Дону займется расчисткой водохранилища в Кургане за 239 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Первый этап работ по очистке русла реки Тобол планируют завершить до конца 2024 года. «Объект закупки: расчистка Курганского водохранилища в городе Кургане этап 1. Победитель аукциона: ООО „Реновация“, г. Ростов-на-Дону. Сумма контракта: 238 724 081 рублей», — указано в документации. Протяженность расчистки — 1,717 км (22,54 га) от створа Курганского гидроузла вверх по течению до пляжа «Бабьи пески». В рамках контракта необходимо будет ликвидировать в пределах береговой защитной полосы накопленные загрязнения. Также предстоит очистка водоема от иловых отложений и очистка водохранилища от излишней высшей водной растительности. Проектом предусматривает изъятие донных отложений V класса опасности. При этом подрядчику необходимо будет заняться возвратом осветленной воды обратно в реку Тобол через втекающую в нее старицу. Первый этап расчистки планируют завершить до конца 2024 года. Второй этап запланирован с 1 июня 2025 года по 31 декабря 2025 года. Третий этап — с 1 апреля 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно. Ранее URA.RU писало, что в Кургане затянулась расчистка русла Тобола в районе Омского моста. Губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что подрядчик не успел в срок выполнить работы по первому этапу из-за того, что заказчик и подрядчик «наблудили» с проектной и с исполнительской документацией. Расчисткой русла занималась местная компания СМК «Артель». На это было выделено около 100 млн рублей.