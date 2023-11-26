В Кургане затянулась расчистка русла Тобола

27 ноября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

В дальнейшем в Кургане планируют расчистить русло Тобола до пляжа «Бабьи пески» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане подрядчик не успел в срок выполнить первый этап расчистки русла реки Тобол. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «По расчистке Тобола работы весь сезон велись в районе Омского моста. Отрабатывался первый этап стоимостью почти 100 млн рублей. В сезон завершить весь цикл работ не успели, поскольку, и заказчик, и подрядчик „наблудили“ с проектной и с исполнительской документацией („забыли“ внести уже сформировавшийся остров)», — рассказал губернатор. Губернатор отметил, что в новом трехлетнем проекте федерального бюджета должны учесть второй этап работ с расчисткой реки Тобол в районе новой набережной: от гидроузла до пляжа «Бабьи пески». Общая стоимость работ составит 251,7 млн руб. В 2023 году планировалось завершить первый этап расчистки русла: от моста через трассу «Иртыш», протяженностью 2,4 км. Расчисткой русла занимается бывшая компания экс-депутата гордумы Сергея Руденко СМК «Артель». В августе Шумков был недоволен темпами работ, после чего подрядчик перешел на 16-часовой режим.

В Кургане подрядчик не успел в срок выполнить первый этап расчистки русла реки Тобол. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «По расчистке Тобола работы весь сезон велись в районе Омского моста. Отрабатывался первый этап стоимостью почти 100 млн рублей. В сезон завершить весь цикл работ не успели, поскольку, и заказчик, и подрядчик „наблудили“ с проектной и с исполнительской документацией („забыли“ внести уже сформировавшийся остров)», — рассказал губернатор. Губернатор отметил, что в новом трехлетнем проекте федерального бюджета должны учесть второй этап работ с расчисткой реки Тобол в районе новой набережной: от гидроузла до пляжа «Бабьи пески». Общая стоимость работ составит 251,7 млн руб. В 2023 году планировалось завершить первый этап расчистки русла: от моста через трассу «Иртыш», протяженностью 2,4 км. Расчисткой русла занимается бывшая компания экс-депутата гордумы Сергея Руденко СМК «Артель». В августе Шумков был недоволен темпами работ, после чего подрядчик перешел на 16-часовой режим.