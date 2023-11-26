26 ноября 2023

В Кургане затянулась расчистка русла Тобола

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, набережная тобола, курган, весна в городе
В дальнейшем в Кургане планируют расчистить русло Тобола до пляжа «Бабьи пески» Фото:

В Кургане подрядчик не успел в срок выполнить первый этап расчистки русла реки Тобол. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков.

«По расчистке Тобола работы весь сезон велись в районе Омского моста. Отрабатывался первый этап стоимостью почти 100 млн рублей. В сезон завершить весь цикл работ не успели, поскольку, и заказчик, и подрядчик „наблудили“ с проектной и с исполнительской документацией („забыли“ внести уже сформировавшийся остров)», — рассказал губернатор.

Губернатор отметил, что в новом трехлетнем проекте федерального бюджета должны учесть второй этап работ с расчисткой реки Тобол в районе новой набережной: от гидроузла до пляжа «Бабьи пески». Общая стоимость работ составит 251,7 млн руб.

В 2023 году планировалось завершить первый этап расчистки русла: от моста через трассу «Иртыш», протяженностью 2,4 км. Расчисткой русла занимается бывшая компания экс-депутата гордумы Сергея Руденко СМК «Артель». В августе Шумков был недоволен темпами работ, после чего подрядчик перешел на 16-часовой режим.

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В Кургане подрядчик не успел в срок выполнить первый этап расчистки русла реки Тобол. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «По расчистке Тобола работы весь сезон велись в районе Омского моста. Отрабатывался первый этап стоимостью почти 100 млн рублей. В сезон завершить весь цикл работ не успели, поскольку, и заказчик, и подрядчик „наблудили“ с проектной и с исполнительской документацией („забыли“ внести уже сформировавшийся остров)», — рассказал губернатор. Губернатор отметил, что в новом трехлетнем проекте федерального бюджета должны учесть второй этап работ с расчисткой реки Тобол в районе новой набережной: от гидроузла до пляжа «Бабьи пески». Общая стоимость работ составит 251,7 млн руб. В 2023 году планировалось завершить первый этап расчистки русла: от моста через трассу «Иртыш», протяженностью 2,4 км. Расчисткой русла занимается бывшая компания экс-депутата гордумы Сергея Руденко СМК «Артель». В августе Шумков был недоволен темпами работ, после чего подрядчик перешел на 16-часовой режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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