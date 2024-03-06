Электричке из Челябинска в Курганскую область добавят новую остановку

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Виды города. Пермь, электричка, ласточка
Электричка будет останавливаться вблизи СНТ Красноармейского района Фото:

В маршрут электропоезда сообщением Челябинск — Шумиха (Курганская область) добавят новую остановку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Электричка Челябинск-Шумиха с сегодняшнего дня делает дополнительную остановку в Красноармейском районе Челябинской области. Теперь поезд № 6218 останавливается на остановочном пункте 2142 км», — сообщили в ЮУЖД.

На новой остановке электричка будет находиться минуту. Состав будет прибывать в 21:39, а отправляться в 21:40 по местному времени.

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В маршрут электропоезда сообщением Челябинск — Шумиха (Курганская область) добавят новую остановку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Электричка Челябинск-Шумиха с сегодняшнего дня делает дополнительную остановку в Красноармейском районе Челябинской области. Теперь поезд № 6218 останавливается на остановочном пункте 2142 км», — сообщили в ЮУЖД. На новой остановке электричка будет находиться минуту. Состав будет прибывать в 21:39, а отправляться в 21:40 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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