Электричке из Челябинска в Курганскую область добавят новую остановку

06 марта 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Электричка будет останавливаться вблизи СНТ Красноармейского района Фото: Сергей Русанов © URA.RU В маршрут электропоезда сообщением Челябинск — Шумиха (Курганская область) добавят новую остановку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Электричка Челябинск-Шумиха с сегодняшнего дня делает дополнительную остановку в Красноармейском районе Челябинской области. Теперь поезд № 6218 останавливается на остановочном пункте 2142 км», — сообщили в ЮУЖД. На новой остановке электричка будет находиться минуту. Состав будет прибывать в 21:39, а отправляться в 21:40 по местному времени.

В маршрут электропоезда сообщением Челябинск — Шумиха (Курганская область) добавят новую остановку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Электричка Челябинск-Шумиха с сегодняшнего дня делает дополнительную остановку в Красноармейском районе Челябинской области. Теперь поезд № 6218 останавливается на остановочном пункте 2142 км», — сообщили в ЮУЖД. На новой остановке электричка будет находиться минуту. Состав будет прибывать в 21:39, а отправляться в 21:40 по местному времени.