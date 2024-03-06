Электричке из Челябинска в Курганскую область добавят новую остановку

Электричка будет останавливаться вблизи СНТ Красноармейского района
В маршрут электропоезда сообщением Челябинск — Шумиха (Курганская область) добавят новую остановку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Электричка Челябинск-Шумиха с сегодняшнего дня делает дополнительную остановку в Красноармейском районе Челябинской области. Теперь поезд № 6218 останавливается на остановочном пункте 2142 км», — сообщили в ЮУЖД.
На новой остановке электричка будет находиться минуту. Состав будет прибывать в 21:39, а отправляться в 21:40 по местному времени.
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