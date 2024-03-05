Десять иностранцев отправили на СВО из Курганской области

06 марта 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Заключая контракт с Минобороны, иностранцам проще получить гражданство (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из Курганской области в зону проведения специальной военной операции отправились 10 иностранцев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на совещании по подведению итогов работы управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области. «В результате данной работы порядка 10 иностранцев заключили с Министерством обороны соответствующий контракт и уволили в зону проведения специальной военной операции», — рассказал начальник управления по вопросам миграции, полковник полиции Руслан Найда. Также он сообщил, что управление информирует иностранных граждан о возможности получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Как пояснил Найда, стать гражданином России проще, заключив с Министерством обороны контракт о прохождении военной службы. Ранее URA.RU сообщило, что из Курганской области миграционная служба выдворила несколько сотен мигрантов. Также было выявлено около тысячи административных нарушений.

Из Курганской области в зону проведения специальной военной операции отправились 10 иностранцев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на совещании по подведению итогов работы управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области. «В результате данной работы порядка 10 иностранцев заключили с Министерством обороны соответствующий контракт и уволили в зону проведения специальной военной операции», — рассказал начальник управления по вопросам миграции, полковник полиции Руслан Найда. Также он сообщил, что управление информирует иностранных граждан о возможности получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Как пояснил Найда, стать гражданином России проще, заключив с Министерством обороны контракт о прохождении военной службы. Ранее URA.RU сообщило, что из Курганской области миграционная служба выдворила несколько сотен мигрантов. Также было выявлено около тысячи административных нарушений.