Карта спецоперации на Украине 6 марта: ВСУ пытались атаковать Воронежскую область

ВСУ пытались совершить атаку по военному аэродрому в Воронеже

06 марта 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Минобороны сообщили, что ВС РФ ликвидировали командный пункт и блиндаж ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия предприняла попытку атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Дрон ВСУ был сбит средствами ПВО. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Атака дрона ВСУ в Воронежской области Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что российская система ПВО за сутки сбила третий дрон ВСУ над Воронежской областью. По его словам, пострадавших нет. Telegram-канал Baza сообщил, что украинская армия пыталась атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. По информации канала, беспилотник был сбит в паре километров от аэродрома средствами ПВО. Купянское направление По информации telegram-канала Redovka, продолжаются бои за Синьковку и Табаевку. ВС РФ продвигаются в направлении Тернов и Ямполовки. Российские войска за истекшие сутки поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику украинской армии в порядка 20 населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. По его словам, были ликвидированы опорные пункты ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Кисловки и других населенных пунктов. Донецкое направление У Авдеевки ВСУ продолжают терять бронетехнику, пытаясь удержать позиции в районе Бердычей, Орловки и Тоненького. По данным Redovka, ВС РФ продвинулись в центре Первомайского. В Минобороны РФ сообщили, что российские расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» ликвидировали командный пункт и блиндаж, в котором размещался личный состав ВСУ, отступающих из Авдеевки. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley была уничтожена в районе села Бердычи под Авдеевкой.

Запорожское направление На Ореховском участке российские бойцы устроили атаку в районе Работино. У Вербового продолжаются бои. В Минобороны РФ сообщили, что на данном направлении потери ВСУ составили 25 бойцов. Краснолиманское направление В Минобороны РФ сообщили, что российские Су-25 поразили опорные пункты и живую силу ВСУ ракетами С-8. По информации ведомства, полет штурмовиков прошел в штатном режиме. Херсонское направление ВС РФ нанесли поражение по скоплениям украинской живой силы и техники в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны. Глава назначенной украинскими властями так называемой администрации Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в результате взрывов в Херсоне, который находится под контролем Киева, были повреждены объекты критической инфраструктуры и припортовые сооружения. Он не уточнил, какие именно объекты оказались повреждены. На территории аэропорта в одном из населенных пунктов Херсонской области, контролируемых Киевом, зафиксированы повреждения на территории аэропорта. URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская армия предприняла попытку атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Дрон ВСУ был сбит средствами ПВО. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что российская система ПВО за сутки сбила третий дрон ВСУ над Воронежской областью. По его словам, пострадавших нет. Telegram-канал Baza сообщил, что украинская армия пыталась атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. По информации канала, беспилотник был сбит в паре километров от аэродрома средствами ПВО. По информации telegram-канала Redovka, продолжаются бои за Синьковку и Табаевку. ВС РФ продвигаются в направлении Тернов и Ямполовки. Российские войска за истекшие сутки поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику украинской армии в порядка 20 населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. По его словам, были ликвидированы опорные пункты ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Кисловки и других населенных пунктов. У Авдеевки ВСУ продолжают терять бронетехнику, пытаясь удержать позиции в районе Бердычей, Орловки и Тоненького. По данным Redovka, ВС РФ продвинулись в центре Первомайского. В Минобороны РФ сообщили, что российские расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» ликвидировали командный пункт и блиндаж, в котором размещался личный состав ВСУ, отступающих из Авдеевки. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley была уничтожена в районе села Бердычи под Авдеевкой. На Ореховском участке российские бойцы устроили атаку в районе Работино. У Вербового продолжаются бои. В Минобороны РФ сообщили, что на данном направлении потери ВСУ составили 25 бойцов. В Минобороны РФ сообщили, что российские Су-25 поразили опорные пункты и живую силу ВСУ ракетами С-8. По информации ведомства, полет штурмовиков прошел в штатном режиме. ВС РФ нанесли поражение по скоплениям украинской живой силы и техники в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны. Глава назначенной украинскими властями так называемой администрации Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в результате взрывов в Херсоне, который находится под контролем Киева, были повреждены объекты критической инфраструктуры и припортовые сооружения. Он не уточнил, какие именно объекты оказались повреждены. На территории аэропорта в одном из населенных пунктов Херсонской области, контролируемых Киевом, зафиксированы повреждения на территории аэропорта.