Карта спецоперации на Украине 6 марта: ВСУ пытались атаковать Воронежскую область

Украинская армия предприняла попытку атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Дрон ВСУ был сбит средствами ПВО. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU.
Атака дрона ВСУ в Воронежской области
Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что российская система ПВО за сутки сбила третий дрон ВСУ над Воронежской областью. По его словам, пострадавших нет.
Telegram-канал Baza сообщил, что украинская армия пыталась атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. По информации канала, беспилотник был сбит в паре километров от аэродрома средствами ПВО.
Купянское направление
По информации telegram-канала Redovka, продолжаются бои за Синьковку и Табаевку. ВС РФ продвигаются в направлении Тернов и Ямполовки.
Российские войска за истекшие сутки поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику украинской армии в порядка 20 населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. По его словам, были ликвидированы опорные пункты ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Кисловки и других населенных пунктов.
Донецкое направление
У Авдеевки ВСУ продолжают терять бронетехнику, пытаясь удержать позиции в районе Бердычей, Орловки и Тоненького. По данным Redovka, ВС РФ продвинулись в центре Первомайского.
В Минобороны РФ сообщили, что российские расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» ликвидировали командный пункт и блиндаж, в котором размещался личный состав ВСУ, отступающих из Авдеевки. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley была уничтожена в районе села Бердычи под Авдеевкой.
Запорожское направление
На Ореховском участке российские бойцы устроили атаку в районе Работино. У Вербового продолжаются бои. В Минобороны РФ сообщили, что на данном направлении потери ВСУ составили 25 бойцов.
Краснолиманское направление
В Минобороны РФ сообщили, что российские Су-25 поразили опорные пункты и живую силу ВСУ ракетами С-8. По информации ведомства, полет штурмовиков прошел в штатном режиме.
Херсонское направление
ВС РФ нанесли поражение по скоплениям украинской живой силы и техники в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Глава назначенной украинскими властями так называемой администрации Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в результате взрывов в Херсоне, который находится под контролем Киева, были повреждены объекты критической инфраструктуры и припортовые сооружения. Он не уточнил, какие именно объекты оказались повреждены. На территории аэропорта в одном из населенных пунктов Херсонской области, контролируемых Киевом, зафиксированы повреждения на территории аэропорта.
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