Военные следователи нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге

06 марта 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Военные следователи проводят рейды по мигрантам с 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге военные следователи провели рейд по мигрантам на складе Wildberries в микрорайоне Кольцово. 30 работников компании будут поставлены на воинский учет, сообщили URA.RU в пресс-службе ВСУ СК России по Центральному военному округу. «Военные следователи совместно с представителями УФСБ, УМВД и военного комиссариата по Свердловской области продолжают активно проводить мероприятия по постановке на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство. На этот раз местом проверки стал склад Wildberries, по результатам проверки 267 работников компании выявлено свыше 30 мигрантов, не так давно ставших гражданами РФ, в отношении которых проводятся мероприятия по их постановке на воинский учет», — говорится в сообщении ведомства. Силовики и дальше будут проводить подобные мероприятия, заверили в ВСУ СКР по ЦВО. С конца ноября 2023 года в Свердловской области на воинский учет было поставлено около 600 мигрантов. Свыше 180 иностранцев заключили контракты с Минобороны РФ. Предыдущие рейды проводились в Первоуральске и Верхней Пышме. Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО

В Екатеринбурге военные следователи провели рейд по мигрантам на складе Wildberries в микрорайоне Кольцово. 30 работников компании будут поставлены на воинский учет, сообщили URA.RU в пресс-службе ВСУ СК России по Центральному военному округу. «Военные следователи совместно с представителями УФСБ, УМВД и военного комиссариата по Свердловской области продолжают активно проводить мероприятия по постановке на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство. На этот раз местом проверки стал склад Wildberries, по результатам проверки 267 работников компании выявлено свыше 30 мигрантов, не так давно ставших гражданами РФ, в отношении которых проводятся мероприятия по их постановке на воинский учет», — говорится в сообщении ведомства. Силовики и дальше будут проводить подобные мероприятия, заверили в ВСУ СКР по ЦВО. С конца ноября 2023 года в Свердловской области на воинский учет было поставлено около 600 мигрантов. Свыше 180 иностранцев заключили контракты с Минобороны РФ. Предыдущие рейды проводились в Первоуральске и Верхней Пышме.