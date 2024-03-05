05 марта 2024

Военные следователи нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, рейд, ск рф, следственный комитет россии, следком, военный следственный отдел, розыск военнослужащих, уклонение от военной службы
Военные следователи проводят рейды по мигрантам с 2023 года Фото:

В Екатеринбурге военные следователи провели рейд по мигрантам на складе Wildberries в микрорайоне Кольцово. 30 работников компании будут поставлены на воинский учет, сообщили URA.RU в пресс-службе ВСУ СК России по Центральному военному округу.

«Военные следователи совместно с представителями УФСБ, УМВД и военного комиссариата по Свердловской области продолжают активно проводить мероприятия по постановке на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство. На этот раз местом проверки стал склад Wildberries, по результатам проверки 267 работников компании выявлено свыше 30 мигрантов, не так давно ставших гражданами РФ, в отношении которых проводятся мероприятия по их постановке на воинский учет», — говорится в сообщении ведомства. Силовики и дальше будут проводить подобные мероприятия, заверили в ВСУ СКР по ЦВО.

С конца ноября 2023 года в Свердловской области на воинский учет было поставлено около 600 мигрантов. Свыше 180 иностранцев заключили контракты с Минобороны РФ. Предыдущие рейды проводились в Первоуральске и Верхней Пышме.

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В Екатеринбурге военные следователи провели рейд по мигрантам на складе Wildberries в микрорайоне Кольцово. 30 работников компании будут поставлены на воинский учет, сообщили URA.RU в пресс-службе ВСУ СК России по Центральному военному округу. «Военные следователи совместно с представителями УФСБ, УМВД и военного комиссариата по Свердловской области продолжают активно проводить мероприятия по постановке на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство. На этот раз местом проверки стал склад Wildberries, по результатам проверки 267 работников компании выявлено свыше 30 мигрантов, не так давно ставших гражданами РФ, в отношении которых проводятся мероприятия по их постановке на воинский учет», — говорится в сообщении ведомства. Силовики и дальше будут проводить подобные мероприятия, заверили в ВСУ СКР по ЦВО. С конца ноября 2023 года в Свердловской области на воинский учет было поставлено около 600 мигрантов. Свыше 180 иностранцев заключили контракты с Минобороны РФ. Предыдущие рейды проводились в Первоуральске и Верхней Пышме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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