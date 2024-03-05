Челябинский актер Робак снялся в продолжении сериала «Что делать женщине, если…»

Актер Александр Робак, уроженец Златоуста (Челябинская область), снимается в продолжении сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.
«Первый сезон сериала „Что делать женщине, если…“ был экспериментом, зрители его оценили. Мы загорелись идеей продолжения сериала, основная команда у нас осталась прежней», — сообщили в онлайн-кинотеатре. Одну из ролей играет Робак.
Первый сезон сериала вышел в 2022 году, в нем Робак играет бывшего мужа главной героини. Премьера продолжения запланирована на 2024 год.
В марте также анонсировали участие Робака в сериале «Наследство». Актер исполнил там одну из главных ролей.
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