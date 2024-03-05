05 марта 2024

Челябинский актер Робак снялся в продолжении сериала «Что делать женщине, если…»

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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, робак александр
Робак продолжает сниматься в сериале для онлайн-кинотеатра Фото:

Актер Александр Робак, уроженец Златоуста (Челябинская область), снимается в продолжении сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.

«Первый сезон сериала „Что делать женщине, если…“ был экспериментом, зрители его оценили. Мы загорелись идеей продолжения сериала, основная команда у нас осталась прежней», — сообщили в онлайн-кинотеатре. Одну из ролей играет Робак.

Первый сезон сериала вышел в 2022 году, в нем Робак играет бывшего мужа главной героини. Премьера продолжения запланирована на 2024 год.

В марте также анонсировали участие Робака в сериале «Наследство». Актер исполнил там одну из главных ролей.

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Актер Александр Робак, уроженец Златоуста (Челябинская область), снимается в продолжении сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko. «Первый сезон сериала „Что делать женщине, если…“ был экспериментом, зрители его оценили. Мы загорелись идеей продолжения сериала, основная команда у нас осталась прежней», — сообщили в онлайн-кинотеатре. Одну из ролей играет Робак. Первый сезон сериала вышел в 2022 году, в нем Робак играет бывшего мужа главной героини. Премьера продолжения запланирована на 2024 год. В марте также анонсировали участие Робака в сериале «Наследство». Актер исполнил там одну из главных ролей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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