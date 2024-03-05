Прокуратура помогла жителям аварийного дома в Челябинске назначить УК

Аварийному дому в Челябинске, у которого рухнула часть крыши, назначена управляющая компания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратурой города начальнику управления ЖКХ администрации Челябинска внесено представление. По результатам его рассмотрения распоряжением администрации города ООО УК „Ермак“ определено управляющей организацией для дома», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что проверка была проведена по публикации URA.RU. Она показала, что дом признан аварийным и подлежит сносу, но до расселения жителям предложили переехать в маневренный фонд. В момент обрушения крыши дом не обслуживала никакая УК, а в мэрии не были приняты меры, чтобы назначить какую либо-компанию.
Ранее URA.RU сообщало, что в доме №6 по улице Якутской рухнула часть крыши. Пенсионеры были вынуждены чинить кровлю самостоятельно подручными материалами.
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