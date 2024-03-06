Курганским верующим рассказали, как молиться за самоубийц

Родственники курганских самоубийц могут помолиться об их участи

06 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Молитва о самоубийце читается келейно с благословения священника (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские священнослужители рекомендуют православным верующим христианам, близкий или родной человек которых самовольно ушел из жизни, читать дома молитву преподобного Льва Оптинского. Но делать это можно с благословления священника. Об этом указано в местном православно-христианском издании. «Родственники и близкие могут взять на себя, с благословения священника, келейное чтение молитвы преподобного старца Льва Оптинского», — написано в газете «Православное Зауралье». Также приводятся слова упомянутой молитвы. «Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имярек): аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя», — указаны слова молитвы. В газете упоминается также, что правило святого Тимофея Александрийского запрещает «приношение и молитву» за самоубийц, потому что те сознательно отторгли себя от общения с Богом. Но, как указано в издании, в настоящее время большая часть покончивших с собой — люди крещеные, без церковного воспитания и окормления. Они, поясняет «Православное Зауралье», решаются на этот поступок будучи «вне ума», хотя их состояние не зафиксирована медицинскими специалистами. «Священнику, который не знал умершего в его жизни, невозможно решить, как относиться к такой смерти, а родственники и близкие самоубийцы, встречая отказ священника совершить отпевание, еще далее отходят от Церкви, не получая утешения», — объясняет газета. По этому, как объясняется в материале, Священный Синод Русской Православной Церкви благословляет преподавать близким и родным «Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольно скончавшаго». При этом отпевания и «приношения» о умершем не совершаются. Со ссылкой на профессора Московской духовной академии Алексея Осипова газета пишет, что молитва о самоубийце должна быть действенной, подкрепленной посильным человеку подвигом таким как примирение со всеми, не поддаваться зависти, лукавству, не осуждать и не лгать. Если же у умершего были отмечены психические заболевания, тогда его имя можно поминать за Литургией, на панихидах, потому что Церковь не признает его самоубийцей. Для этого родным нужно получить справку о заболеваниях почившего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские священнослужители рекомендуют православным верующим христианам, близкий или родной человек которых самовольно ушел из жизни, читать дома молитву преподобного Льва Оптинского. Но делать это можно с благословления священника. Об этом указано в местном православно-христианском издании. «Родственники и близкие могут взять на себя, с благословения священника, келейное чтение молитвы преподобного старца Льва Оптинского», — написано в газете «Православное Зауралье». Также приводятся слова упомянутой молитвы. «Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имярек): аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя», — указаны слова молитвы. В газете упоминается также, что правило святого Тимофея Александрийского запрещает «приношение и молитву» за самоубийц, потому что те сознательно отторгли себя от общения с Богом. Но, как указано в издании, в настоящее время большая часть покончивших с собой — люди крещеные, без церковного воспитания и окормления. Они, поясняет «Православное Зауралье», решаются на этот поступок будучи «вне ума», хотя их состояние не зафиксирована медицинскими специалистами. «Священнику, который не знал умершего в его жизни, невозможно решить, как относиться к такой смерти, а родственники и близкие самоубийцы, встречая отказ священника совершить отпевание, еще далее отходят от Церкви, не получая утешения», — объясняет газета. По этому, как объясняется в материале, Священный Синод Русской Православной Церкви благословляет преподавать близким и родным «Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольно скончавшаго». При этом отпевания и «приношения» о умершем не совершаются. Со ссылкой на профессора Московской духовной академии Алексея Осипова газета пишет, что молитва о самоубийце должна быть действенной, подкрепленной посильным человеку подвигом таким как примирение со всеми, не поддаваться зависти, лукавству, не осуждать и не лгать. Если же у умершего были отмечены психические заболевания, тогда его имя можно поминать за Литургией, на панихидах, потому что Церковь не признает его самоубийцей. Для этого родным нужно получить справку о заболеваниях почившего.