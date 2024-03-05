Пассажир курганского автобуса подрался с водителем из-за оплаты. Видео

06 марта 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Курганец стал ругаться после того, как у него не прошла оплата при помощи телефона (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане произошел конфликт между пассажиром и водителем автобуса из-за оплаты проезда, которая прошла не с первого раза. Об этом сообщил подписчик telegram-канала «Курганистан» через опцию «Предложить новость». «Мужчина расплачивался в автобусе телефоном, произошел сбой, оплата не прошла. Мужчина начал гнать на кондуктора и потом расплатился с карты. С карты прошла оплата, но это не конец истории», — сообщил подписчик «Курганистан». Конфликт произошел в автобусе № 57 в Кургане. По словам читателя, который стал очевидцем истории, мужчина начал агрессивно себя вести и, используя нецензурную лексику, требовать починить аппарат. Затем курганцу объяснили, что у другого пассажира оплата прошла успешно, но мужчина стал вести себя еще более агрессивно. Его попросили замолчать, пригрозив, что иначе высадят из автобуса. Затем, как рассказал очевидец, водитель начал кричать на мужчину и началась драка на улице. Корреспондент URA.RU пытался связаться с представителем перевозчика, который обслуживает маршрут №57. На звонок корреспондента ответа не последовало. Ранее URA.RU писало, что в Кургане можно было получить скидку на оплату проезда городским автобусом. Для этого пассажиру необходимо было произвести оплату телефоном.

В Кургане произошел конфликт между пассажиром и водителем автобуса из-за оплаты проезда, которая прошла не с первого раза. Об этом сообщил подписчик telegram-канала «Курганистан» через опцию «Предложить новость». «Мужчина расплачивался в автобусе телефоном, произошел сбой, оплата не прошла. Мужчина начал гнать на кондуктора и потом расплатился с карты. С карты прошла оплата, но это не конец истории», — сообщил подписчик «Курганистан». Конфликт произошел в автобусе № 57 в Кургане. По словам читателя, который стал очевидцем истории, мужчина начал агрессивно себя вести и, используя нецензурную лексику, требовать починить аппарат. Затем курганцу объяснили, что у другого пассажира оплата прошла успешно, но мужчина стал вести себя еще более агрессивно. Его попросили замолчать, пригрозив, что иначе высадят из автобуса. Затем, как рассказал очевидец, водитель начал кричать на мужчину и началась драка на улице. Корреспондент URA.RU пытался связаться с представителем перевозчика, который обслуживает маршрут №57. На звонок корреспондента ответа не последовало. Ранее URA.RU писало, что в Кургане можно было получить скидку на оплату проезда городским автобусом. Для этого пассажиру необходимо было произвести оплату телефоном.