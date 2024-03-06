Автомобиль сбил двух пешеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди пострадавших в инциденте с влетевшей в остановку в Челябинске 6 марта легковушкой оказались мать с дочкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города, отметив, что этому предшествовало еще одно столкновение.

«Водитель, управляя автомобилем Kia, и водитель „ВАЗ 2112“ произвели между собой столкновение. После чего отечественная легковушка наехала на двух пешеходов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Медики доставили пострадавших в медучреждение. Там им оказывают необходимую помощь. Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры района.

По данным URA.RU, виновником аварии стал водитель Kia. На перекрестке он не уступил дорогу отечественному автомобилю. В результате столкновения водитель «ВАЗа» потерял управление и вылетел на тротуар, где находились люди.