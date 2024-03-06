Вылетевший на остановку в Челябинске автомобиль сбил мать с ребенком. Фото

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Автомобиль сбил двух пешеходов Фото:

Среди пострадавших в инциденте с влетевшей в остановку в Челябинске 6 марта легковушкой оказались мать с дочкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города, отметив, что этому предшествовало еще одно столкновение.

«Водитель, управляя автомобилем Kia, и водитель „ВАЗ 2112“ произвели между собой столкновение. После чего отечественная легковушка наехала на двух пешеходов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Медики доставили пострадавших в медучреждение. Там им оказывают необходимую помощь. Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры района.

По данным URA.RU, виновником аварии стал водитель Kia. На перекрестке он не уступил дорогу отечественному автомобилю. В результате столкновения водитель «ВАЗа» потерял управление и вылетел на тротуар, где находились люди.

Легковушка сбила двух пешеходов
Легковушка сбила двух пешеходов
Фото:

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Среди пострадавших в инциденте с влетевшей в остановку в Челябинске 6 марта легковушкой оказались мать с дочкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города, отметив, что этому предшествовало еще одно столкновение. «Водитель, управляя автомобилем Kia, и водитель „ВАЗ 2112“ произвели между собой столкновение. После чего отечественная легковушка наехала на двух пешеходов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска. Медики доставили пострадавших в медучреждение. Там им оказывают необходимую помощь. Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры района. По данным URA.RU, виновником аварии стал водитель Kia. На перекрестке он не уступил дорогу отечественному автомобилю. В результате столкновения водитель «ВАЗа» потерял управление и вылетел на тротуар, где находились люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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