Медики сообщили о состоянии сбитых в Челябинске пешеходов

Легковушка сбила пешеходов на остановке
Мама с дочерью, которых сбил 6 марта на остановке в Челябинске автомобиль, получили травмы и переломы. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах.
«Мама с дочерью доставлены в больницу. У ребенка тупая травма живота, у мамы переломы», — сообщили URA.RU источники.
Ранее URA.RU сообщало об аварии на перекрестке в Челябинске, после которой отечественная легковушка вылетела на остановку и сбила ожидающих транспорт челябинцев. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Kia, который не уступил дорогу отечественному автомобилю.
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