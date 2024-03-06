Медики сообщили о состоянии сбитых в Челябинске пешеходов

Мама и дочь, сбитые в Челябинске, получили травмы и переломы

Легковушка сбила пешеходов на остановке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мама с дочерью, которых сбил 6 марта на остановке в Челябинске автомобиль, получили травмы и переломы. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах.

«Мама с дочерью доставлены в больницу. У ребенка тупая травма живота, у мамы переломы», — сообщили URA.RU источники.

Ранее URA.RU сообщало об аварии на перекрестке в Челябинске, после которой отечественная легковушка вылетела на остановку и сбила ожидающих транспорт челябинцев. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Kia, который не уступил дорогу отечественному автомобилю.