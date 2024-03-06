Медики сообщили о состоянии сбитых в Челябинске пешеходов

Мама и дочь, сбитые в Челябинске, получили травмы и переломы
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед, гололедица. Челябинск, транспорт, автобус, остановка общественного транспорта, пассажиры, час пик
Легковушка сбила пешеходов на остановке Фото:

Мама с дочерью, которых сбил 6 марта на остановке в Челябинске автомобиль, получили травмы и переломы. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах.

«Мама с дочерью доставлены в больницу. У ребенка тупая травма живота, у мамы переломы», — сообщили URA.RU источники.

Ранее URA.RU сообщало об аварии на перекрестке в Челябинске, после которой отечественная легковушка вылетела на остановку и сбила ожидающих транспорт челябинцев. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Kia, который не уступил дорогу отечественному автомобилю.

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Мама с дочерью, которых сбил 6 марта на остановке в Челябинске автомобиль, получили травмы и переломы. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах. «Мама с дочерью доставлены в больницу. У ребенка тупая травма живота, у мамы переломы», — сообщили URA.RU источники. Ранее URA.RU сообщало об аварии на перекрестке в Челябинске, после которой отечественная легковушка вылетела на остановку и сбила ожидающих транспорт челябинцев. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Kia, который не уступил дорогу отечественному автомобилю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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